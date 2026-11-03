Zweiter Amurtiger in Kasachstan in die Wildnis entlassen (Video)

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Zweiter Amurtiger in Kasachstan in die Wildnis entlassen (Video)

Am 31. Oktober im kasachischen Staatlichen Naturschutzgebiet „Ile-Balchasch“ wurde ein männlicher Amurtiger namens Amur in die Freiheit entlassen. Er ist der zweite Tiger, der im Rahmen des Programms zur Wiederansiedlung der Tigerpopulation im Land in seinen natürlichen Lebensraum zurückgekehrt ist.

Bevor der Tiger in die Wildnis entlassen wurde, hielt er sich in einem speziellen Anpassungsgehege unter der Aufsicht von Experten auf. Tierärzte überprüften seinen Gesundheitszustand, sein Verhalten, seine Fähigkeit zur eigenständigen Jagd und seine Reaktion auf die Anwesenheit von Menschen. Die Tests bestätigten, dass Amur bereit ist, in der Wildnis zu überleben.

Um die weiteren Bewegungen des Tieres zu verfolgen, wurde ihm ein spezielles Halsband mit Satellitenverbindung angelegt. Auf diese Weise können Experten überwachen, wo er sich aufhält und wie er sich an die neue Umgebung anpasst.

Im Rahmen des Programms wurde am 31. Juli erstmals eine Tigerin namens Ümit (Hoffnung) in die Natur entlassen. Experten zufolge hat sie sich gut an das neue Gebiet angepasst und jagt bereits eigenständig. nach Kasachstan gebrachte weitere zwei Tigerjunge bleiben vorerst unter der Obhut von Experten. Sobald sie das entsprechende Alter erreicht haben und die notwendigen Tests bestanden haben, könnten auch sie in die Freiheit entlassen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass Tiger in Kasachstan seit über 70 Jahren nicht mehr in freier Wildbahn anzutreffen waren. Historisch gesehen lebte hier der Turantiger, der jedoch ab der Mitte des letzten Jahrhunderts aufgrund von Wilderei, der Zerstörung seines Lebensraums und dem Rückgang der Nahrungsbasis ausstarb.

Derzeit wird im Land ein Programm zur Wiederherstellung der Tigerpopulation in ihrem historischen Lebensraum umgesetzt. Hierfür wurden Amurtiger ausgewählt, die genetisch eng mit dem Turantiger verwandt sind. Das Programm beschränkt sich nicht nur auf die Auswilderung der Tiere, sondern umfasst auch die Wiederherstellung ihres Lebensraums und die Vermehrung der Nahrungsquellen.

Ile-BalchaschAmurtigerTurantigerKasachstanArtenschutz
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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