Die Königin unter dem Schirm, Charles III. im Regen: Ein amüsanter Vorfall bei einer Veranstaltung

·1·Welt
Die Königin unter dem Schirm, Charles III. im Regen: Ein amüsanter Vorfall bei einer Veranstaltung

Der britische König Charles III. geriet während seiner offiziellen Reise durch die Karibik in eine unerwartete und unangenehme Situation. Ein plötzlich einsetzender starker tropischer Regen während einer feierlichen Militärparade zum Jahrestag der Unabhängigkeit von Antigua und Barbuda führte dazu, dass der britische Monarch im Freien ohne Regenschirm zurückblieb.

Während er die Truppen auf dem offenen Stadiongelände inspizierte, wurde der König völlig durchnässt und zeigte durch Handzeichen an seine Assistenten deutlich seinen Unmut darüber, dass man ihm einen Regenschirm bringen sollte.

Der plötzliche Wolkenbruch bei der Parade und die Gesten des Königs

Der Vorfall ereignete sich bei einer offiziellen Feier im Sir Vivian Richards Stadium in St. John's, der Hauptstadt des Inselstaates:

  • Unerwarteter tropischer Regen: Als König Charles III. in einem hellgelben Anzug den roten Teppich entlangging, um die Militärformation zu inspizieren, begann es plötzlich wie aus Eimern zu schütten;

  • „Wo ist der Schirm?“: Während Königin Camilla sich schnell mit einem Schirm in Sicherheit bringen konnte, war der Protokolldienst von Charles III. einen Moment lang abgelenkt. Infolgedessen blieb der Monarch allein im Regen stehen, hob nervös die Hände und forderte seine Assistenten auf, ihm einen Schirm zu bringen;

  • Regentropfen im Gesicht: In den Videoaufnahmen ist deutlich zu sehen, wie der über 70-jährige König mit verärgertem Gesichtsausdruck das Regenwasser aus seinem Gesicht wischt und das Sicherheits- und Protokollpersonal zur Eile antreibt.

Vom unangenehmen Moment zum Humor: Die Reaktion des Königs

Der Vorfall verbreitete sich in den sozialen Netzwerken in kürzester Zeit und sorgte für zahlreiche Diskussionen:

  • Schnelle Hilfe: Nach einiger Zeit wurde dem König schließlich ein großer schwarzer Regenschirm gebracht, und er setzte die Veranstaltung auf diese Weise fort;

  • Fassung gewinnen und Humor: Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, besserte sich die Stimmung von Charles III. im Gespräch mit Premierminister Gaston Browne. Er nahm den Vorfall mit Humor und lachte darüber, dass er „bis auf die Knochen durchnässt“ sei;

  • Der virale Moment im Internet: Da Charles III. bereits in der Vergangenheit empfindlich auf Protokollfehler reagiert hat (zum Beispiel seine emotionale Reaktion auf einen auslaufenden Füller im Jahr 2022), wurde auch dieser „Regenschirm-Vorfall“ zu einem Hauptthema in der Presse.

Trotz des offiziellen Zeitplans der Karibikreise wurde das unerwartete „Geschenk“ der Natur und die natürliche emotionale Reaktion des Königs zum unvergesslichsten Teil der Veranstaltung.

Die Momente, in denen der britische König Charles III. im Regen stehen gelassen wurde und verärgert nach einem Regenschirm verlangte, können unten angesehen werden:

Charles III.Antigua und BarbudaBritische KönigsfamilieKaribikProtokoll
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Langhaariger Fußballer sorgt für zwei Rote Karten auf dem PlatzLanghaariger Fußballer sorgt für zwei Rote Karten auf dem Platz30 September 18:22Zwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im FokusZwei Rote Karten wegen 1,5 Meter langem Haar eines Gegners: Spieler mit langer Mähne im Fokus28 September 15:42Nur drei Personen weltweit können ohne Reisepass ins Ausland reisen. Wer sind sie?Nur drei Personen weltweit können ohne Reisepass ins Ausland reisen. Wer sind sie?21 September 09:20Dianas Bruder enthüllt in neuem Buch über Prinzessin Diana unerwartete WahrheitDianas Bruder enthüllt in neuem Buch über Prinzessin Diana unerwartete Wahrheit19 August 13:09Warum wurde die norwegische Königin Mette-Marit von offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen?Warum wurde die norwegische Königin Mette-Marit von offiziellen Veranstaltungen ausgeschlossen?7 Oktober 23:04Betrunkener Affe schläft in Indien ein: Video sorgt für virales AufsehenBetrunkener Affe schläft in Indien ein: Video sorgt für virales Aufsehen27 September 08:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Welt nachrichten

Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Der Gewichtsunterschied zwischen zwei am selben Tag geborenen Babys überraschte alle
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Millionärsgattin kauft Privatinsel für 50 Millionen Dollar, um ungestört zu entspannen
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Braut in China schenkt Bräutigam eine Grafikkarte im Wert von 12.000 Dollar
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Geisterstadt in China: Welches Geheimnis verbirgt die seit 15 Jahren verlassene Stadt?
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Enten „bei der Arbeit“ auf Reisfeldern: Wie sie Landwirten helfen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Vor 16 Jahren bestellte Nokia-Handys endlich eingetroffen
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
Was passiert mit den Planeten, wenn die Sonne erlischt
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig
38-jährige Frau erwartet vier identische Zwillingssöhne gleichzeitig