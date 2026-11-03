Die Königin unter dem Schirm, Charles III. im Regen: Ein amüsanter Vorfall bei einer Veranstaltung

Der britische König Charles III. geriet während seiner offiziellen Reise durch die Karibik in eine unerwartete und unangenehme Situation. Ein plötzlich einsetzender starker tropischer Regen während einer feierlichen Militärparade zum Jahrestag der Unabhängigkeit von Antigua und Barbuda führte dazu, dass der britische Monarch im Freien ohne Regenschirm zurückblieb.

Während er die Truppen auf dem offenen Stadiongelände inspizierte, wurde der König völlig durchnässt und zeigte durch Handzeichen an seine Assistenten deutlich seinen Unmut darüber, dass man ihm einen Regenschirm bringen sollte.

Der plötzliche Wolkenbruch bei der Parade und die Gesten des Königs

Der Vorfall ereignete sich bei einer offiziellen Feier im Sir Vivian Richards Stadium in St. John's, der Hauptstadt des Inselstaates:

Unerwarteter tropischer Regen: Als König Charles III. in einem hellgelben Anzug den roten Teppich entlangging, um die Militärformation zu inspizieren, begann es plötzlich wie aus Eimern zu schütten;

„Wo ist der Schirm?“: Während Königin Camilla sich schnell mit einem Schirm in Sicherheit bringen konnte, war der Protokolldienst von Charles III. einen Moment lang abgelenkt. Infolgedessen blieb der Monarch allein im Regen stehen, hob nervös die Hände und forderte seine Assistenten auf, ihm einen Schirm zu bringen;

Regentropfen im Gesicht: In den Videoaufnahmen ist deutlich zu sehen, wie der über 70-jährige König mit verärgertem Gesichtsausdruck das Regenwasser aus seinem Gesicht wischt und das Sicherheits- und Protokollpersonal zur Eile antreibt.

Vom unangenehmen Moment zum Humor: Die Reaktion des Königs

Der Vorfall verbreitete sich in den sozialen Netzwerken in kürzester Zeit und sorgte für zahlreiche Diskussionen:

Schnelle Hilfe: Nach einiger Zeit wurde dem König schließlich ein großer schwarzer Regenschirm gebracht, und er setzte die Veranstaltung auf diese Weise fort;

Fassung gewinnen und Humor: Nachdem sich die Lage beruhigt hatte, besserte sich die Stimmung von Charles III. im Gespräch mit Premierminister Gaston Browne. Er nahm den Vorfall mit Humor und lachte darüber, dass er „bis auf die Knochen durchnässt“ sei;

Der virale Moment im Internet: Da Charles III. bereits in der Vergangenheit empfindlich auf Protokollfehler reagiert hat (zum Beispiel seine emotionale Reaktion auf einen auslaufenden Füller im Jahr 2022), wurde auch dieser „Regenschirm-Vorfall“ zu einem Hauptthema in der Presse.

Trotz des offiziellen Zeitplans der Karibikreise wurde das unerwartete „Geschenk“ der Natur und die natürliche emotionale Reaktion des Königs zum unvergesslichsten Teil der Veranstaltung.

Die Momente, in denen der britische König Charles III. im Regen stehen gelassen wurde und verärgert nach einem Regenschirm verlangte, können unten angesehen werden: