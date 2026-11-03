Kasachische Sportler bei internationalem Fußballturnier in Taschkent vergiftet

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Kasachische Sportler bei internationalem Fußballturnier in Taschkent vergiftet

Mehrere junge kasachische Fußballer, die zur Teilnahme am internationalen Fußballfestival „Do‘stlik Cup 2026“ in Taschkent angereist waren, haben sich im Hotel eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur „Kazinform“.

Wie eine der Mütter mitteilte, die ihr Kind zu dem Wettbewerb begleitet hatte, traten die ersten Symptome der Vergiftung am 30. Oktober nach dem Frühstück auf.

„In der Nacht zum 31. Oktober bekamen die Kinder Fieber, Durchfall und Erbrechen. Innerhalb einer Nacht erkrankten 11 Personen. Auch mein Sohn wurde krank: Er hatte Fieber und Durchfall. Später traten bei Kindern anderer Mannschaften ähnliche Symptome auf“, so Gulnur, die Mutter eines Sportlers.

Ihr zufolge konnten viele junge Fußballer am 1. November aufgrund ihres schlechten Gesundheitszustands nicht an den Finalspielen teilnehmen. Die Eltern vermuten, dass die Vergiftung durch die Speisen im Hotel verursacht wurde. Dort wurde ein Frühstücksbuffet angeboten, bei dem den Teilnehmern Eier, Würstchen und andere Gerichte serviert wurden.

Das kasachische Außenministerium hat ebenfalls offiziell auf die Situation reagiert.

„Dem kasachischen Außenministerium ist der Vorfall bekannt, bei dem sich der Gesundheitszustand einer Reihe von Teilnehmern des internationalen Fußballfestivals ‚Do‘stlik Cup 2026‘ in Taschkent plötzlich verschlechterte. Alle kasachischen Staatsbürger, die medizinische Hilfe benötigten, wurden in spezialisierte medizinische Einrichtungen der Republik Usbekistan eingeliefert und erhalten dort die notwendige medizinische Versorgung“, heißt es in der Mitteilung der Behörde.

Das Ministerium teilte zudem mit, dass die kasachischen Diplomaten in ständigem Kontakt mit den Angehörigen der Betroffenen sowie den medizinischen Einrichtungen stünden und die Situation kontinuierlich überwacht werde.

Wie die Mutter eines der Fußballer mitteilte, wird für die Teilnehmer, deren Gesundheitszustand stabil ist, anstelle der ursprünglich geplanten Zugreise ein Flug nach Kasachstan organisiert. Einige Familien bleiben aufgrund des Zustands ihrer Kinder und aus anderen Gründen vorerst in Taschkent.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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