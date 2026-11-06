Thomas Tuchel äußert sich vor den entscheidenden Duellen gegen Kroatien und Spanien

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Thomas Tuchel äußert sich vor den entscheidenden Duellen gegen Kroatien und Spanien

Der Cheftrainer der englischen Nationalmannschaft, Thomas Tuchel, hat sich offen über die Hauptaufgaben und den Vorbereitungsprozess des Teams vor den entscheidenden Spielen der Nations League im November geäußert. Laut Sky Sports hat der erfahrene deutsche Trainer das klare Ziel ausgegeben, den Gruppensieg für die „Three Lions“ zu sichern.

Die Engländer erwarten in kurzer Zeit zwei Duelle gegen europäische Schwergewichte: Das Team tritt am 12. November gegen Kroatien an, und misst sich am 15. November mit dem Europameister Spanien. Es wird ein echter Härtetest.

«Das Erreichen der Endrunde ist das Hauptziel»: Tuchels Forderungen

Der Cheftrainer betonte die strategische Bedeutung des Turniers und der anstehenden Spiele:

  • Platz eins und das Finalturnier: «Mein Ziel ist es, den ersten Platz in der Gruppe zu belegen. Ich wäre überrascht, wenn mein Team nicht alles dafür geben würde. Wir wollen das Final Four in Spanien erreichen», sagte der Experte.

  • Generalprobe für die Europameisterschaft: «Wir brauchen Spiele, in denen es um große Ergebnisse geht, die intensiv sind und maximale Verantwortung erfordern. Genau das wollen wir in der Nations League nutzen – um uns bestmöglich auf die kommende Europameisterschaft vorzubereiten.»

«Der Gegner ist sehr gefährlich»: Warum das Spiel gegen Kroatien am wichtigsten ist

Tuchel betonte, dass sich der englische Stab derzeit voll auf den ersten Gegner konzentriert:

  • Stärke des Gegners: «Das Spiel gegen Kroatien ist für uns extrem wichtig. Besonders wenn wir an unser letztes Duell denken. Damals haben wir ein gutes Ergebnis erzielt, aber wir dürfen nicht vergessen, auf welchem Niveau wir gespielt haben und wie viel Kraft es gekostet hat. Wir müssen jetzt wieder Fußball auf diesem hohen Niveau zeigen.»

  • Duell auf Augenhöhe mit Spanien: «Kroatien hat sich im Spiel gegen Spanien überraschend stark präsentiert und war sehr nah am Sieg. Im Moment liegt unser ganzer Fokus auf Kroatien und wir bereiten uns nur auf dieses Spiel vor.»

Zeitdruck: Nur zwei Tage für die Vorbereitung

Der Trainerstab ging auch auf die Herausforderung ein, in kurzer Zeit ein taktisches System zu etablieren:

  • Enger Zeitplan: «Wir müssen in kürzester Zeit gegen zwei sehr starke Nationalmannschaften spielen. Wir haben nur zwei Tage für das Training – Dienstag und Mittwoch.»

  • Taktische Feinabstimmung: Der Experte erklärte, dass man versuchen werde, in dieser kurzen Zeit die wichtigsten Spielstile und taktischen Formationen Englands auf dem Platz vollständig zu koordinieren.

Thomas TuchelEnglandNations LeagueKroatienSpanien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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