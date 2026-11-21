Apple Wie könnte das Smartphone zum 20-jährigen Jubiläum des Unternehmens aussehen? AppleTrack hat auf Basis geleakter Insider-Informationen erste Konzeptbilder des neuen iPhone präsentiert. Diese zeigen ein fast rahmenloses Design mit an allen vier Seiten abgerundetem Display.

Es wird vermutet, dass im Herbst 2027 zwei Größen, iPhone 20 und iPhone 20 Pro vorgestellt werden. Dies könnte bedeuten, dass Apple den Namen iPhone 19 überspringt.

Den neuesten Insider-Informationen und Konzept-Renderings zufolge wird das iPhone 20 Pro, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der iPhone-Reihe im Herbst 2027 erscheint, ein fast rahmenloses Display mit vierseitiger Krümmung und ein dünnes Gehäuse mit Titanrahmen haben. YouTube-Kanal AppleTrack und bekannte Insider (darunter Ice Universe sowie der Bloomberg -Analyst Mark Gurman) haben Renderings veröffentlicht, die die wichtigsten Designänderungen des Smartphones zeigen.