Wird das iPhone 19 übersprungen? Design und geleakte Spezifikationen des Jubiläums-iPhone 20 Pro
Apple Wie könnte das Smartphone zum 20-jährigen Jubiläum des Unternehmens aussehen? AppleTrack hat auf Basis geleakter Insider-Informationen erste Konzeptbilder des neuen iPhone präsentiert. Diese zeigen ein fast rahmenloses Design mit an allen vier Seiten abgerundetem Display.
Es wird vermutet, dass im Herbst 2027 zwei Größen, iPhone 20 und iPhone 20 Pro vorgestellt werden. Dies könnte bedeuten, dass Apple den Namen iPhone 19 überspringt.
Den neuesten Insider-Informationen und Konzept-Renderings zufolge wird das iPhone 20 Pro, das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der iPhone-Reihe im Herbst 2027 erscheint, ein fast rahmenloses Display mit vierseitiger Krümmung und ein dünnes Gehäuse mit Titanrahmen haben. YouTube-Kanal AppleTrack und bekannte Insider (darunter Ice Universe sowie der Bloomberg -Analyst Mark Gurman) haben Renderings veröffentlicht, die die wichtigsten Designänderungen des Smartphones zeigen.
Wichtigste Neuerungen bei Design und Gehäuse
Vierseitig gebogenes Glas (Quad-curved): Sowohl das Frontdisplay als auch die Rückseite sind an allen vier Kanten sanft abgerundet, was dem Smartphone das Aussehen eines nahtlosen Glasstücks verleiht. Die Rahmen um das Display schrumpfen auf etwa 1 mm und sind von vorne betrachtet fast unsichtbar.
Rückkehr des Titanrahmens: Es wird erwartet, dass Apple bei der Pro-Reihe auf Aluminium verzichtet und zum Titanrahmen zurückkehrt. Dabei werden die flachen Kanten durch einen runderen und dünneren Metallrahmen im Stil des iPhone X und des ultradünnen iPhone Air ersetzt.
Face ID unter dem Display: Die Face ID-Sensoren sollen vollständig unter das Display wandern. Infolgedessen wird die übliche Dynamic Island -Aussparung deutlich kleiner und bleibt nur als kleiner Punkt für die Frontkamera bestehen (in einigen Konzepten ist sogar die Kamera unter dem Display verborgen).
Sensortasten: Anstelle herkömmlicher mechanischer Tasten könnten druckempfindliche Tasten verbaut werden, die über Vibration (Taptic Engine) ein haptisches Feedback geben.
Merkmal
Erwartete Neuerungen und Details
Display und Rahmen
Vierseitig gebogenes Glas (Quad-curved), ~1 mm Rahmen; 6,4 Zoll (Pro) und 7 Zoll (Pro Max)
Gehäuse und Tasten
Rückkehr zum Titanrahmen, runder/dünner Rand, Taptic Engine -Sensortasten
Frontbereich
Face ID unter dem Display, verkleinerte Dynamic Island oder Kamera unter dem Display
Interne Plattform
2-nm A21 Pro -Chip, eigenes Apple-Modem, Silizium-Anoden-Akku
Kamera
LOFIC -Sensor mit hohem Dynamikumfang und Tests mit 200 MP-Sensor
Erwartete technische Spezifikationen
Displaygrößen: Dank der dünnen Rahmen wird erwartet, dass die Displaydiagonale beim iPhone 20 Pro auf 6,4 Zoll, beim Pro Max sogar auf 7 Zoll anwächst, ohne die Gehäusegröße drastisch zu vergrößern.
Prozessor und Akku: Es wird über den neuen 2-nm A21 Pro -Chip, ein eigenes Apple-Modem sowie einen Silizium-Anoden-Akku (silicon-anode) berichtet, um die Kapazität bei dünnem Gehäuse zu erhalten.
Kamera: Ein neuer Sensor mit hohem Dynamikumfang (LOFIC -Technologie) und ein 200 Megapixel -Sensor werden derzeit getestet.
Hinweis: Diese Renderings sind Konzepte, die auf aktuellen Insider-Informationen zu frühen Ingenieursprototypen basieren. Da die offizielle Vorstellung für September 2027 erwartet wird, kann es beim finalen Design noch Änderungen geben.
Was denken Sie: Wie sehr wird das Jubiläums-iPhone mit seinem fast rahmenlosen, vierseitig gebogenen Design und der 200-Megapixel-Kamera den Markt beeinflussen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!
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