45-Millionen-Dollar-Fracht in 265-Meter-Tunnel gefunden

Mexikanische Sicherheitsbehörden haben einen großen unterirdischen Tunnel nahe der US-Grenze aufgedeckt. Ermittler vermuten, dass dieser geheime Gang zum Schmuggel von Drogen, Waffen und anderer verbotener Fracht genutzt wurde.

Nach Angaben der mexikanischen Generalstaatsanwaltschaft wurde der Tunnel am 31. Mai in der Nähe von Tijuana entdeckt. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass er bis auf US-Gebiet reicht.

Ersten Daten zufolge ist der unterirdische Gang fast 265 Meter lang und über 6 Meter tief. Bemerkenswert ist, dass der Tunnel mit moderner Technologie ausgestattet war, darunter Beleuchtung, Belüftungssysteme und spezielle elektronische Mechanismen für den Frachttransport.

Während der Operation wurden 1.029 kg Kokain im Wert von rund 45 Millionen Dollar sowie Methamphetamin, Marihuana, Munition und verschiedene Dokumente beschlagnahmt.

US-Strafverfolgungsbehörden werten diese Operation als schweren Schlag gegen das Jalisco-Kartell der neuen Generation, das als eine der gefährlichsten kriminellen Gruppen des Landes gilt.

Im Zusammenhang mit dem Fall wurden vier Verdächtige festgenommen. Ihnen wird Drogenhandel und die Nutzung illegaler Tunnel vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihnen lebenslange Haft.

Laut mexikanischer Staatsanwaltschaft könnte der Tunnel mit einer Straße in San Diego, Kalifornien, verbunden sein. Der genaue Ausgangspunkt auf US-Seite wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Behörden kündigten an, den Kampf gegen unterirdische Schmugglernetzwerke an der Grenze zwischen den beiden Ländern weiter zu verstärken.