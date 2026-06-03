„Du hast den Verstand verloren“: Trump beleidigt Netanjahu scharf

Es wurde bekannt, dass US-Präsident Donald Trump den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wegen Angriffen auf libanesisches Gebiet in einem Telefonat scharf kritisierte. Axios berichtete dies unter Berufung auf Quellen.

Laut Quellen nannte Trump den Chef der israelischen Regierung während des Gesprächs „verrückt“. Er erinnerte Netanjahu auch daran, dass er ihm geholfen habe, in einem Korruptionsverfahren einer Haftstrafe zu entgehen. Er betonte, dass Netanjahu aufgrund der Angriffe auf den Libanon international zunehmend kritisiert werde, was zu einer noch stärkeren außenpolitischen Isolation Israels führen könnte.

„Du hast den Verstand verloren. Ohne mich säßest du im Gefängnis; ich habe dich gerettet. Jetzt hassen dich alle. Wegen deiner Taten wächst der Hass auf Israel“, sagte Trump im Gespräch.

Gleichzeitig äußerte Trump Besorgnis über die steigende Zahl ziviler Opfer im Libanon und die Zerstörung von Wohngebäuden bei Operationen gegen Hisbollah-Kommandeure.

Am 1. Juni ordnete Netanjahu Angriffe auf den Süden Beiruts an und begründete dies mit der Eskalation des Konflikts mit der vom Iran unterstützten Hisbollah. Einen Tag zuvor wurden die Bodenoperationen im Libanon nach Angriffen der Hisbollah auf Nordisrael ausgeweitet.

Quellen nahe der US-Regierung teilten Axios mit, dass Trump während des Telefonats tiefe Besorgnis über die zunehmenden zivilen Opfer im Libanon und die Zerstörung von Wohngebieten bei der Ausschaltung von Hisbollah-Kommandeuren geäußert habe.

Nach dem Gespräch erklärte Trump, dass eine Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah-Bewegung erzielt worden sei. Er betonte, dass er ein „sehr produktives Gespräch“ mit Netanjahu geführt habe. Anschließend wurde bekannt gegeben, dass keine Truppen in Beirut einmarschieren würden und unterwegs befindliche Militäreinheiten zurückbeordert wurden. Trump erklärte zudem, dass über hochrangige Vertreter Verhandlungen mit der Hisbollah geführt wurden, die zu einer Vereinbarung über eine vollständige Feuereinstellung führten.