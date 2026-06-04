Echte Piratenschiffe auf den Bahamas entdeckt

Archäologen haben auf den Bahamas die Überreste von Schiffen entdeckt, die mit echten „Fluch der Karibik“-Piraten in Verbindung stehen. Laut The Guardian wurden die Funde im Hafen von Nassau identifiziert, der im 17. und 18. Jahrhundert als Hauptzufluchtsort der Piraten diente.

Forscher haben am Meeresboden die Überreste von insgesamt sechs gesunkenen Schiffen gefunden. Drei davon könnten mit dem „Goldenen Zeitalter der Piraterie“ in Verbindung stehen.

Archäologen haben den verbrannten Rumpf des Schiffes, Kanonen, Musketenkugeln, Drehbassen und andere historische Artefakte aus dem Wasser geborgen.

Es wird vermutet, dass eines der entdeckten Schiffe dem legendären Piraten Henry Every gehört haben könnte. Wissenschaftler gehen davon aus, dass Piraten erbeutete Schiffe möglicherweise absichtlich in Brand setzten, um Spuren zu verwischen.