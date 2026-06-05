Hohe Geldstrafen für Rauchen an Stränden in Antalya

In Antalya, einem der beliebtesten Touristenzentren der Türkei, werden neue Einschränkungen eingeführt, um die Sauberkeit der Umwelt zu gewährleisten. Der Konsum von Tabakprodukten könnte nun an mehreren beliebten Stränden der Stadt verboten werden.

Lokalen Medien zufolge ist diese Initiative Teil eines umfassenden Programms zum Schutz der Küsten vor Abfällen und zur Verringerung der Umweltschäden. Die neuen Vorschriften gelten zunächst für die Strände von Lara, Belek, Chamyuva und Bich Park.

Experten betonen, dass Zigarettenkippen viele Jahre in der Natur verbleiben und zur Verschmutzung von Meer- und Flusswasser führen. Daher haben die Behörden beschlossen, den Kampf gegen das Rauchen an Stränden zu verstärken.