Hund mit 1,5 Millionen Followern gestohlen und an Restaurant verkauft

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Hund mit 1,5 Millionen Followern gestohlen und an Restaurant verkauft

Es wurde bekannt, dass ein Border Collie namens Chutou mit 1,5 Millionen Followern in chinesischen sozialen Medien gestohlen und für sein Fleisch an ein Restaurant verkauft wurde. Der Vorfall ereignete sich, während sein Besitzer Guo auf Reisen war.

Überwachungskameras zeigten, wie zwei Personen den Hund auf einem Elektroroller entführten. Der Besitzer erstattete Anzeige und wies darauf hin, dass Chutou ein Halsband und einen GPS-Tracker trug. Nach einer zweiwöchigen Suche wurde der Verdächtige gefasst. Er behauptete, er habe den Hund für einen Streuner gehalten und ihn für nur 180 Yuan (etwa 28 Dollar) an ein lokales Restaurant verkauft. Zu diesem Zeitpunkt war das Tier bereits geschlachtet und verzehrt worden.

Derzeit laufen Ermittlungen zu dem Vorfall. Dieser Fall hat in chinesischen sozialen Medien für breite Diskussionen gesorgt und die Debatte über die Verschärfung von Tierschutzgesetzen erneut auf die Agenda gebracht.

ChinaChutouBorder CollieGuo
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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