Frauen erstmals als Freiwillige in der griechischen Armee aufgenommen

Das griechische Verteidigungsministerium hat im Rahmen eines neuen Programms eine wichtige Änderung in der Armee umgesetzt. In der ersten Phase wurden 72 Frauen als Freiwillige in die Streitkräfte aufgenommen.

Gemäß dieser neuen Initiative haben Frauen im Alter von 20 bis 26 Jahren die Möglichkeit, einen 12-monatigen freiwilligen Militärdienst zu leisten. Sie durchlaufen das gleiche Ausbildungsprogramm wie männliche Soldaten und halten sich vollständig an alle Vorschriften der Armee.

Teilnehmer, die den Ausbildungsprozess erfolgreich abschließen, werden den zugewiesenen Militäreinheiten zugeteilt und erhalten anschließend den Status von Reservisten. Dies bedeutet, dass sie künftig eine wichtige Rolle im Verteidigungssystem des Landes spielen werden.

Mit dieser Entscheidung will die griechische Regierung den Anteil von Frauen in den Streitkräften erhöhen, das Personalpotenzial der Armee stärken und das moderne Verteidigungssystem weiter ausbauen.

Diese Neuigkeit hat im Land großes Interesse geweckt und führt zu breiten Diskussionen in sozialen und politischen Kreisen.