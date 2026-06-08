Eine Schiffstadt für 80.000 Menschen: Die Zukunft hat bereits begonnen

Zum ersten Mal weltweit ist der Bau einer riesigen schwimmenden Schiffstadt geplant. Dem Projekt zufolge soll diese gigantische Struktur mit einer Länge von 1,5 Kilometern kein gewöhnliches Schiff, sondern ein echtes „schwimmendes Land“ sein.

In dieser Schiffstadt werden alle Lebensbedingungen geschaffen: Schulen, Colleges, ein Stadion, Banken, Einkaufszentren, Restaurants und sogar ein kleiner Flughafen. Dies ermöglicht den Bewohnern ein vollständiges Leben, ohne das Festland betreten zu müssen.

Das Projekt basiert auf der Idee des amerikanischen Ingenieurs Norman Nixon, und derzeit werden Investoren für die Umsetzung gewonnen. Mit geschätzten Kosten von 16 Milliarden Dollar wird dieses Megaprojekt, falls verwirklicht, zu einer der größten schwimmenden Strukturen der Geschichte.

Geplant ist, dass in der Schiffstadt 50.000 ständige Einwohner leben, zusätzlich können 10.000 Touristen und 20.000 Besatzungsmitglieder untergebracht werden. Das Interessanteste daran ist, dass die Bewohner dieser „schwimmenden Stadt“ die Möglichkeit haben, zu leben, zu arbeiten und zu lernen, während sie um die Welt reisen.