Neuer Premium-Service für schnellere Reisen in die USA eingeführt

Eine wichtige und interessante Ankündigung wurde für unsere Landsleute und internationale Touristen gemacht, die planen, zu Tourismus- oder Geschäftszwecken in die Vereinigten Staaten zu reisen. Jenseits des Ozeans führt die Regierung von Donald Trump ein völlig neues gebührenpflichtiges System zur Bearbeitung von US-Visa und zur Absolvierung des verantwortungsvollen Interviews in der Botschaft ein. Gemäß den neuen Regeln können Antragsteller für Touristen- und Geschäftsvisa (B1/B2) ab dem 1. Juli 2026 ein Botschaftsinterview innerhalb von nur 10 Werktagen vereinbaren. Natürlich ist eine zusätzliche Zahlung von 750 US-Dollar im Rahmen des Programms erforderlich, um diese schnelle und privilegierte Bequemlichkeit zu nutzen.

Was bietet dieses neue Programm Visumsuchenden vom Weißen Haus an und was sind die Hauptbedingungen? Alle Details sind im folgenden speziellen Plan klar dargelegt:

Finanzielle Kosten des Dienstes: Zusätzlich zur derzeit gültigen Standard-Visumgebühr (185 Dollar) werden für die beschleunigte Bearbeitung separate 750 Dollar erhoben;

Garantierte kurze Frist: Nach erfolgreicher Zahlung des angegebenen Zusatzbetrags wird innerhalb von genau 10 Werktagen ein konsularisches Interview für Sie organisiert;

Testzeitraum: Dieses Programm wird derzeit als vorübergehendes Pilotprojekt (Experiment) gestartet und ist vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2026 gültig;

Geografische Abdeckungsbereiche: Diese Art von Premium-Service ist nicht in allen Botschaften und Konsulaten weltweit verfügbar, sondern nur in bestimmten ausgewählten (ihre vollständige und detaillierte Liste wird voraussichtlich bald vom Außenministerium offiziell bekannt gegeben).

Wichtigster Hinweis: Es ist gesondert zu beachten, dass diese Zahlung von 750 Dollar die Ausstellung eines US-Visums in keiner Weise garantiert und auch die Entscheidung des Konsuls nicht beeinflusst. Dieser Betrag dient ausschließlich dazu, das Interviewdatum so schnell wie möglich zu beschleunigen und lange Warteschlangen, die sich über Monate hinziehen können, zu umgehen.

Analysten weisen darauf hin, dass sich die Wartezeiten für persönliche und elektronische Warteschlangen für Visa der Kategorie B1/B2 in vielen Ländern der Welt, einschließlich unserer Region, aufgrund der konsequenten Verschärfung der Migrationspolitik in den USA in letzter Zeit dramatisch verlängert haben. In einigen Fällen mussten Bürger monatelang, sogar ein halbes Jahr lang, auf ihren Termin warten. Der neu eingerichtete Premium-Service ist genau das Richtige für Menschen, die Zeit über Geld stellen und bereit sind, für Schnelligkeit zu bezahlen, und hilft zudem, die übermäßige Belastung des Systems teilweise zu verringern.

Dieses Projekt wird derzeit im Format einer vorübergehenden Rechtsvorschrift umgesetzt, und je nach den Testergebnissen am Ende des Jahres wird die Frage einer dauerhaften Einführung geprüft. Laut offiziellen Informationen des US-Außenministeriums ist der festgelegte Preis von 750 Dollar für den Service nicht aus der Luft gegriffen, sondern basiert auf einer sorgfältigen Kalkulation der tatsächlichen Verwaltungskosten, die dem Staat für die Organisation dieses beschleunigten Prozesses entstehen.

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