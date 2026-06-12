Ariana Grande fordert das Weiße Haus auf, ihre Musik nicht mehr zu verwenden

·19·Welt
Ariana Grande fordert das Weiße Haus auf, ihre Musik nicht mehr zu verwenden

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande hat das Weiße Haus aufgefordert, ihre Lieder nicht mehr in Videos zur Einwanderungspolitik zu verwenden.

Berichten zufolge zeigt ein auf der TikTok-Seite des Weißen Hauses veröffentlichtes Video, wie Bundesagenten Menschen festnehmen. Der Clip ist mit Ariana Grandes Lied „Be“ unterlegt.

Die Sängerin reagierte scharf darauf und forderte, dass ihre Musik nicht für Inhalte dieser Art verwendet werden darf.

Das Team von Ariana Grande prüft derzeit rechtliche Möglichkeiten, um das Lied aus dem Video entfernen zu lassen.

Ariana GrandeWeißes HausTikTok
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thailändische Prinzessin stirbt nach 4 Jahren im Koma aufgrund einer drastischen Verschlechterung ihres GesundheitszustandsThailändische Prinzessin stirbt nach 4 Jahren im Koma aufgrund einer drastischen Verschlechterung ihres GesundheitszustandsHeute, 12:00Der maskierte Philanthrop: Der Mensch, der heimlich der ganzen Welt hilftDer maskierte Philanthrop: Der Mensch, der heimlich der ganzen Welt hilftHeute, 10:51Das Geheimnis der 9.000 Jahre alten Höhle mit den ersten Spuren der MenschheitDas Geheimnis der 9.000 Jahre alten Höhle mit den ersten Spuren der MenschheitHeute, 10:14Elon Musk soll der erste Billionär der Geschichte geworden seinElon Musk soll der erste Billionär der Geschichte geworden seinHeute, 08:56Ehemaliger südkoreanischer Präsident zu 30 Jahren Haft verurteiltEhemaliger südkoreanischer Präsident zu 30 Jahren Haft verurteiltHeute, 08:33Erdogan riet einer jungen Journalistin, die Heirat nicht aufzuschiebenErdogan riet einer jungen Journalistin, die Heirat nicht aufzuschiebenHeute, 06:54
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Erdrotation verlangsamt sich gefährlich: Wissenschaftler warnen
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Ranking der weltweit führenden Goldproduzenten veröffentlicht
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Rekordverdächtige heiße Jahre erwarten die Welt
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ein seltener Blauer Mond erscheint diese Woche am Himmel
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Ranking der Länder mit den schönsten Frauen bekannt gegeben
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Iranischer Oberster Führer Khamenei gibt unerwartete Erklärung ab
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal
Lunochod, 40 Jahre lang stumm, sendet wieder ein Signal