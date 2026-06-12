Ariana Grande fordert das Weiße Haus auf, ihre Musik nicht mehr zu verwenden

Die amerikanische Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande hat das Weiße Haus aufgefordert, ihre Lieder nicht mehr in Videos zur Einwanderungspolitik zu verwenden.

Berichten zufolge zeigt ein auf der TikTok-Seite des Weißen Hauses veröffentlichtes Video, wie Bundesagenten Menschen festnehmen. Der Clip ist mit Ariana Grandes Lied „Be“ unterlegt.

Die Sängerin reagierte scharf darauf und forderte, dass ihre Musik nicht für Inhalte dieser Art verwendet werden darf.

Das Team von Ariana Grande prüft derzeit rechtliche Möglichkeiten, um das Lied aus dem Video entfernen zu lassen.