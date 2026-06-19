Geheimnisvolle blaue Wesen an den Küsten von Wales gesichtet

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Geheimnisvolle blaue Wesen an den Küsten von Wales gesichtet

An den Küsten von Wales wurde ein ungewöhnliches Phänomen beobachtet, das die Aufmerksamkeit von Einheimischen und Touristen auf sich zog. Hunderte kleiner, leuchtend blauer Meereslebewesen wurden von den Wellen an den Strand gespült, berichtet die BBC.

Diese Organismen sind in der Wissenschaft als „Windschwimmer“ bekannt. Sie wurden in großer Zahl an den Stränden von Anglesey, Gwynedd und Tenby gefunden und weckten aufgrund ihres Aussehens großes Interesse.

Experten erklären, dass diese Wesen zu einer Kolonie von Hydrozoen gehören, einer Art, die Seeanemonen und Korallen nahesteht. Ihr markantestes Merkmal ist eine segelartige Struktur am oberen Teil des Körpers, mit der sie sich mithilfe von Wind und Wasserströmungen fortbewegen.

Experten zufolge werden diese Wesen hauptsächlich im Herbst und Winter an die Küsten gespült. In dieser Zeit tragen starke Meeresströmungen und Stürme sie aus fernen Regionen herbei. Sie sind in der Regel etwa 7 Zentimeter lang, und in einigen Fällen können Tausende gleichzeitig an Land gespült werden.

Einheimische berichten, dass die blaue Farbe dieser Wesen unter dem Einfluss des Sonnenlichts noch intensiver wird und ein wunderbares Schauspiel bietet. Daher sind sie zum Mittelpunkt der Aufmerksamkeit für Spaziergänger am Strand geworden.

Experten erinnern jedoch daran, dass hinter diesem schönen Anblick auch Vorsichtsmaßnahmen stehen. Laut dem Meeresbiologen Frankie Hobron vom „Anglesey Sea Zoo“ ähneln diese Wesen der berühmten Portugiesischen Galeere. Obwohl sie kleiner sind, besitzen sie Nesselzellen.

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Berührung möglicherweise nicht immer spürbar ist, da die Haut an den menschlichen Händen dick ist. Wenn sie jedoch die Lippen, das Gesicht oder andere empfindliche Körperstellen berühren, können Brennen, Juckreiz und leichte Schmerzen auftreten.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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