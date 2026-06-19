Katze namens „Wassermelonen-Wächter“ erobert das Internet

Eine Katze namens Pearl, die auf einer Wassermelonenfarm in Thailand lebt, ist in den sozialen Netzwerken unerwartet berühmt geworden.

Auf den verbreiteten Bildern ist sie mit einem sehr ernsten Gesichtsausdruck zwischen den Wassermelonen zu sehen. Nutzer bezeichnen sie scherzhaft als „Inspektorin“ und „Wassermelonen-Wächterin“, die die Farm kontrolliert.

In Wirklichkeit ist Pearl gar keine Wächterin. Doch ihr würdevolles Aussehen und ihre verantwortungsbewusste Haltung kamen den Internetnutzern sehr zu Gesicht.

Die Bilder verbreiteten sich in kurzer Zeit und machten Pearl zu einer der berühmtesten Katzen weltweit.