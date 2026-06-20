Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) achtet jedes Team auf kleinste Details, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, um Erfolg zu haben. Laut der berühmten «Diario AS» Publikation hat die norwegische Nationalmannschaft eine riesige Menge an nationalen Produkten über den Ozean gebracht, um den körperlichen Zustand und die Ernährung der Spieler auf einem idealen Niveau zu halten.

Liste der „strategischen Fracht“, die nach Greensboro gebracht wurde

Die Norweger lieferten an ihr Hauptquartier in Greensboro, North Carolina, USA, mehr als 1 Tonne spezieller Lebensmittel. Diese Produkte helfen den Sportlern, sich an das Klima der USA anzupassen und ihre gewohnte Diät beizubehalten:

Produktname Menge / Gewicht Bedeutung Orangen 6.000 Stück Quelle für Vitamin C und schnelle Energie Atlantischer Lachs und Weißfisch 300 kg Hochwertiges Protein, notwendig für die Muskelregeneration Nationaler Braunkäse (Brunost) 116 kg Ein traditionelles und beliebtes kohlenhydratreiches Produkt der Skandinavier

Aufsicht durch einen persönlichen Chefkoch

Damit lokale Speisen und Fast Food in den USA den Spielern keine Unannehmlichkeiten bereiten und die Gewichtskontrolle nicht verloren geht, ist ein persönlicher Chefkoch aus Norwegen mit dem Team mitgereist. Während des Turniers wird er alle Mahlzeiten basierend auf der individuellen Belastung und dem Regenerationsplan der Spieler ausschließlich aus den mitgebrachten Produkten persönlich zubereiten.

Turnierstatus: Ein souveräner Start

Es ist offensichtlich, dass sich dieser professionelle Ansatz bei der Ernährung und körperlichen Regeneration bereits auszahlt:

Ergebnis der 1. Runde: In der ersten Runde der Gruppenphase besiegte Norwegen die irakische Nationalmannschaft 4:1 deutlich.

Gruppenplatzierung: Nach diesem großen und souveränen Sieg führen die Norweger ihre Gruppe deutlich an.