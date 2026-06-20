Norwegen bringt über 1 Tonne Lebensmittel und eigenen Koch in die USA

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Norwegen bringt über 1 Tonne Lebensmittel und eigenen Koch in die USA

Bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika (USA, Kanada und Mexiko) achtet jedes Team auf kleinste Details, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb, um Erfolg zu haben. Laut der berühmten «Diario AS» Publikation hat die norwegische Nationalmannschaft eine riesige Menge an nationalen Produkten über den Ozean gebracht, um den körperlichen Zustand und die Ernährung der Spieler auf einem idealen Niveau zu halten.

Liste der „strategischen Fracht“, die nach Greensboro gebracht wurde

Die Norweger lieferten an ihr Hauptquartier in Greensboro, North Carolina, USA, mehr als 1 Tonne spezieller Lebensmittel. Diese Produkte helfen den Sportlern, sich an das Klima der USA anzupassen und ihre gewohnte Diät beizubehalten:

Produktname

Menge / Gewicht

Bedeutung

Orangen

6.000 Stück

Quelle für Vitamin C und schnelle Energie

Atlantischer Lachs und Weißfisch

300 kg

Hochwertiges Protein, notwendig für die Muskelregeneration

Nationaler Braunkäse (Brunost)

116 kg

Ein traditionelles und beliebtes kohlenhydratreiches Produkt der Skandinavier

Aufsicht durch einen persönlichen Chefkoch

Damit lokale Speisen und Fast Food in den USA den Spielern keine Unannehmlichkeiten bereiten und die Gewichtskontrolle nicht verloren geht, ist ein persönlicher Chefkoch aus Norwegen mit dem Team mitgereist. Während des Turniers wird er alle Mahlzeiten basierend auf der individuellen Belastung und dem Regenerationsplan der Spieler ausschließlich aus den mitgebrachten Produkten persönlich zubereiten.

Turnierstatus: Ein souveräner Start

Es ist offensichtlich, dass sich dieser professionelle Ansatz bei der Ernährung und körperlichen Regeneration bereits auszahlt:

  • Ergebnis der 1. Runde: In der ersten Runde der Gruppenphase besiegte Norwegen die irakische Nationalmannschaft 4:1 deutlich.

  • Gruppenplatzierung: Nach diesem großen und souveränen Sieg führen die Norweger ihre Gruppe deutlich an.

Kommentar von Sportdiätologen:

Plötzliche Änderungen des Klimas und der Ernährung bei großen Turnieren bedeuten großen Stress für den Körper eines Sportlers. Produkte wie Atlantischer Fisch und nationaler Braunkäse bieten den norwegischen Spielern nicht nur die notwendigen Kalorien, sondern auch psychische Ruhe (das Gefühl von Heimat). Diese Sorgfalt der Nationalmannschaft zeigt, dass sie bei der WM 2026 sehr weit kommen wollen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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