Brasilianischer Bloggerin und ihr „kopfloser Freund“ bringen das Internet zum Kochen

Die brasilianische Content-Erstellerin Petti Kris ist mit einer ungewöhnlichen Methode, ihr Privatleben geheim zu halten, in den Mittelpunkt der sozialen Netzwerke gerückt.

Auf ihren romantischen Fotos verdeckt sie das Gesicht ihres Freundes nicht einfach mit einem Emoji oder Sticker. Stattdessen löscht sie seinen Kopf vollständig aus den Bildern. Dadurch sieht es so aus, als hätte der junge Mann einen Körper, aber keinen Kopf.

Dieser Stil hat unter den Nutzern unterschiedliche Meinungen hervorgerufen. Während einige dies als kreativen Weg zum Schutz der Privatsphäre bewerten, kommentieren andere scherzhaft: „Liebe ist da, der Kopf fehlt“.

Petti Kris' Fotos verbreiteten sich schnell und wurden auf vielen Seiten diskutiert. Einige Nutzer vermuten sogar, dass dies zu einem neuen Internet-Trend werden könnte.