Schreckliche Treppe in China erschüttert Touristen

Einer der schrecklichsten und zugleich erstaunlichsten Orte in der chinesischen Provinz Hunan ist diese Treppe, die sich anfühlt, als würde sie im Himmel schweben. Dieser Pfad im Zhangjiajie National Forest Park besteht aus 278 Stufen und mehreren dünnen Seilen.

Die Gesamtlänge beträgt 168 Meter. Das Beängstigendste ist der fast 1,5 Kilometer tiefe Abgrund darunter. Bei starkem Wind vibriert die Konstruktion leicht und stellt den Mut jedes Touristen auf eine harte Probe.

Während sich viele Touristen fest an den Sicherheitsseilen festhalten, sind einige aus Angst sogar gezwungen, hochzukriechen. Die Überquerung dieses Weges kann manchmal mehrere Stunden dauern.

Für diejenigen, die nicht so mutig sind, gibt es jedoch eine bequeme Möglichkeit. Der berühmte Bailong-Aufzug in der Region ist einer der höchsten Außenaufzüge der Welt und bringt Touristen in nur zwei Minuten auf einen 330 Meter hohen Berggipfel. Der Aufzug ist im Guinness-Buch der Rekorde als höchster Außenaufzug der Welt eingetragen.

Dieser Ort zieht Weltenreisende nicht nur durch seine schönen Landschaften, sondern auch durch seine adrenalinreichen und aufregenden Herausforderungen an.