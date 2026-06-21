Männliche Katze entbindet in der Türkei und löst Internet-Debatte aus

Ein ungewöhnlicher Vorfall um eine Katze namens Jengo in Izmir, Türkei, hat für große Diskussionen gesorgt. Eine Katze, die aufgrund ihres Aussehens und bestimmter Merkmale für männlich gehalten wurde, hat unerwartet Junge bekommen.

Nach Untersuchungen wurde festgestellt, dass Jengo ein sehr seltenes biologisches Merkmal besitzt. Experten zufolge waren in seinem Körper gleichzeitig männliche und weibliche Geschlebsgewebe vorhanden.

Tierärzte betonen, dass ein solcher Zustand etwa bei einem von 6 Millionen Tieren vorkommen kann. Daher wird Jengo als ein äußerst seltenes Phänomen in der Veterinärmedizin eingestuft.

Besonders interessant ist, dass bei dem von Jengo geborenen Kätzchen ebenfalls ähnliche biologische Merkmale festgestellt wurden. Dieser Fall wird von Fachleuten weiter untersucht.