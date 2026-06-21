Britischer Premierminister Keir Starmer könnte zurücktreten

Berichten von The Observer zufolge könnte der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt am 22. Juni bekannt geben.

Quellen zufolge ist Starmer nach Gesprächen mit Regierungsmitgliedern, Beratern, Gewerkschaften und Parteispendern zu dem Schluss gekommen, dass ein Verbleib im Amt schwierig sei.

Gleichzeitig möchte er einen Austrittstermin festlegen, um einen geordneten Machtwechsel zu gewährleisten.

Dem Blatt zufolge könnte Starmer sein Amt offiziell im September, vor dem Konferenz der Labour Party, niederlegen.