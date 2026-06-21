Kleinbus stürzt in der Türkei in Schlucht, 4 Tote

In der türkischen Provinz Isparta ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Kleinbus.

Laut Haber Global verlor der Fahrer aufgrund starker Regenfälle die Kontrolle, woraufhin der Kleinbus in eine Schlucht stürzte.

Infolge des Unfalls kamen vier Personen ums Leben, 26 weitere wurden unterschiedlich schwer verletzt.

Die Verletzten wurden ins Krankenhaus eingeliefert; fünf von ihnen befinden sich Berichten zufolge in einem kritischen Zustand.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.