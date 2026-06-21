Virales Video: Junge wirft LGBT-Flagge sofort in den Müll

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Virales Video: Junge wirft LGBT-Flagge sofort in den Müll

Ein Video mit einem kleinen Jungen sorgt in den sozialen Netzwerken für hitzige Diskussionen. Darin ist zu sehen, wie ein Mädchen dem Jungen eine LGBT-Flagge gibt, dieser sie jedoch sofort in den Mülleimer wirft.

Der Vorfall verbreitete sich schnell im Internet und löste unterschiedliche Meinungen und Reaktionen aus. Einige Nutzer interpretieren die Handlung des Jungen als "Ausdruck seiner eigenen Ansichten".

Andererseits überlegen einige, dass das Kind noch sehr jung ist und welche Faktoren hinter seinem Verhalten in dieser Situation stecken könnten.

Obwohl es sich um ein kurzes Video handelt, hat es in der breiten Öffentlichkeit verschiedene Debatten ausgelöst. Bisher gibt es keine offiziellen Stellungnahmen zu diesem Vorfall.

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Charos
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