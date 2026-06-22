Querschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 Personen

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Querschläger bei Hochzeit in der Türkei verletzt 11 Personen

Eine Hochzeitsfeier in der türkischen Provinz Denizli endete mit einem bedauerlichen Vorfall. Wie die Zeitung „Milliyet“ berichtet, wurden 11 Personen durch Schüsse in die Luft verletzt.

Der Vorfall ereignete sich am 21. Juni im Stadtteil Kiralan im Bezirk Çivril. Berichten zufolge wollte ein 15-jähriger Jugendlicher beim Verlassen des Hauses durch die Braut traditionell mit einem Gewehr in die Luft schießen. Die Schrotkugeln prallten jedoch vom Boden ab und verletzten 11 Hochzeitsgäste.

Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Untersuchung und Behandlung in medizinische Einrichtungen in der Stadt Denizli verlegt. Die Ärzte teilten mit, dass keine Lebensgefahr bestehe.

Nach dem Vorfall wurde der Jugendliche zur Polizeiwache gebracht; eine Untersuchung und ein Verwaltungsverfahren wurden eingeleitet.

Es wird angemerkt, dass Schüsse in die Luft bei Hochzeiten, Abschiedsfeiern für Soldaten und anderen Festlichkeiten in einigen Teilen der Türkei nach wie vor eine weit verbreitete Tradition sind. Leider führen solche Vorfälle jedes Jahr zu Dutzenden von Verletzten und sogar Todesfällen.

TürkeiDenizliMilliyetÇivril
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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