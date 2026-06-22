Der Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs Wunder

·40·Welt
Der Flughafen, der die Welt staunte: Singapurs Wunder

Dieser Flughafen gilt als einer der schönsten und modernsten Flughäfen der Welt. Die Rede ist vom Changi Airport der in Singapur, einem der fortschrittlichsten und reichsten Staaten, liegt.

Bis heute hat dieser Flughafen über 500 prestigeträchtige Auszeichnungen erhalten und wurde mehrfach zum besten Flughafen der Welt gekürt.

Für seinen Bau wurden mehr als 2 Milliarden Dollar ausgegeben. Die Gesamtfläche beträgt fast 1300 Hektar. Das Flughafengebäude besteht aus 10 Stockwerken, wovon 5 unterirdisch liegen.

Innenwasserfall und tropischer Garten unter der riesigen Glaskuppel des Changi Airports.

In einem der Terminals wurde ein tropischer Garten mit dem höchsten künstlichen Wasserfall der Welt errichtet. Aufgrund der häufigen Gewitter in Singapur ist dieser Wasserfall speziell darauf ausgelegt, Regenwasser zu sammeln und die Luft unter der riesigen Kuppel auf natürliche Weise zu kühlen.

Menschen essen Mittagessen rund um den riesigen Wasserfall am Changi Airport.

Um den Wasserfall herum befinden sich tropische Gärten mit über 200 Pflanzenarten. Zwischen den Terminals wurde auf der Ebene des dritten Stocks eine Hochgeschwindigkeitszugverbindung eingerichtet.

Menschen spazieren im grünen Garten um den riesigen Wasserfall herum.

Darüber hinaus gibt es auf dem Flughafengelände 10 Themengärten, darunter Kakteen-, Orchideen- und Sonnenblumengärten, eine Schmetterlingsgalerie sowie einen magischen Garten.

Das Jewel-Gebäude und der Kontrollturm des Changi Airports bei Sonnenuntergang.Menschen entspannen im blumenreichen Garten innerhalb des Flughafengebäudes.
ChangiSingapur
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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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