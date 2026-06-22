Schrecklicher Explosionsunfall in Gaswerk in Katar

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Schrecklicher Explosionsunfall in Gaswerk in Katar

In einer Gasverarbeitungsanlage im Industriegebiet Ras Laffan in Katar hat es eine schwere Explosion gegeben. Bei dem Vorfall wurden 54 Personen verletzt, weitere 18 Personen werden vermisst.

Ersten Informationen zufolge ereignete sich die Explosion in der Nacht des 21. Juni während der Inbetriebnahme der Anlage, woraufhin ein Feuer ausbrach. Die Rettungskräfte trafen schnell am Einsatzort ein und konnten den Brand unter Kontrolle bringen.

Derzeit setzen die Rettungskräfte die Suche nach den Vermissten fort. Experten vermuten, dass der Vorfall durch eine technische Fehlfunktion oder einen Unfall verursacht wurde.

Es ist anzumerken, dass der Komplex Ras Laffan eines der weltweit größten Produktions- und Exportzentren für verflüssigtes Erdgas (LNG) ist.

KatarRas Laffan
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Charos
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