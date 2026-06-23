Kasachstan beschränkt Tomatenimporte aus Usbekistan für eine Woche

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Kasachstan beschränkt Tomatenimporte aus Usbekistan für eine Woche

Die Republik Kasachstan hat ein einwöchiges temporäres Verbot der Einfuhr von frischen oder gekühlten Tomaten aus Drittstaaten über alle Transportwege eingeführt. Dies wurde in der Anordnung Nr. 250 „Über bestimmte Fragen der Einfuhr von Tomaten in das Territorium der Republik Kasachstan“ bekannt gegeben, die am 22. Juni 2026 vom Landwirtschaftsministerium der Republik Kasachstan verabschiedet wurde.

Berichten zufolge hat der kasachische Landwirtschaftsminister Aidarbek Saparov das entsprechende Dokument zur vorübergehenden Beschränkung des Imports von frischen und gekühlten Tomaten unterzeichnet. Gemäß dem Beschluss gilt dieses Verbot bis zum 30. Juni 2026, und in dieser Zeit müssen die festgelegten Anforderungen strikt eingehalten werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Beschränkungen für Tomatenprodukte gelten, die aus Staaten importiert werden, die nicht Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAWU) sind. Produkte, die aus EAWU-Mitgliedstaaten importiert werden, fallen jedoch nicht unter dieses Verbot, und die geltenden Regelungen bleiben für sie bestehen.

Gleichzeitig bleibt die Möglichkeit des Transports von Tomaten im Transit durch das Gebiet Kasachstans sowie die Lieferung von Waren zwischen den Unionsstaaten über die Republik bestehen. Diese Anordnung wurde am 22. Juni unterzeichnet und trat mit dem Datum der Verabschiedung in Kraft.

Zur Erinnerung: Usbekistan hat seit 2020 den Status eines Beobachterstaates in der Eurasischen Wirtschaftsunion, ist jedoch bisher kein Vollmitglied der Organisation. In diesem Zusammenhang hat das Staatliche Zollkomitee der Republik Usbekistan die Teilnehmer an Außenwirtschaftstätigkeiten und internationale Spediteure gebeten, diese neuen Anforderungen und Beschränkungen zu berücksichtigen.

KasachstanUsbekistanEurasische WirtschaftsunionAydarbek Saparov
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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