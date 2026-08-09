Panda ahmt seinen Pfleger nach und wird in sozialen Netzwerken berühmt (Video)

·186·Welt
Panda ahmt seinen Pfleger nach und wird in sozialen Netzwerken berühmt (Video)

Ein Panda in einem Zoo sorgte in sozialen Netzwerken für großes Interesse, nachdem er versucht hatte, die Bewegungen seines Pflegers nachzuahmen.

Das Video zeigt, wie der Panda die alltäglichen Bewegungen seines Pflegers aufmerksam beobachtet und auf seine eigene Weise nachzuahmen versucht. Seine lustigen und niedlichen Eskapaden verblüfften die Zuschauer und brachten viele zum Lachen.

Aufnahmen des Pandas, der versucht, seinen Pfleger nachzuahmen, verbreiteten sich innerhalb kurzer Zeit in sozialen Netzwerken und zogen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich.

Panda
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Charos
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