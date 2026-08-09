Japanischer Mann verblüfft alle, indem er sich in einen Hund verwandelt

Das ungewöhnliche Hobby eines Japaners namens Toco sorgt in den sozialen Medien für großes Interesse. Er bestellte ein spezielles Kostüm, um sein menschliches Aussehen vollständig abzulegen und wie ein echter Hund auszusehen.

Berichten zufolge gab er 12 Lakh Rupien, also fast 12 Millionen Rupien (etwa 150,3 Millionen usbekische Soʻm), für die Anfertigung dieses äußerst realistischen Kostüms aus. Die Herstellung dauerte ungefähr 40 Tage.

Das spezielle Outfit wurde so sorgfältig gefertigt, dass Toco darin aus der Entfernung kaum von einem echten Hund zu unterscheiden ist. Es wurde kein chirurgischer Eingriff vorgenommen – das ungewöhnliche Aussehen entstand durch ein spezielles Kostüm, Make-up und professionelles Design.

Nachdem Toco Fotos und Videos von sich im Kostüm in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, löste sein ungewöhnliches Hobby unter Internetnutzern lebhafte Diskussionen aus.