Japanischer Mann verblüfft alle, indem er sich in einen Hund verwandelt

·491·Welt
Japanischer Mann verblüfft alle, indem er sich in einen Hund verwandelt

Das ungewöhnliche Hobby eines Japaners namens Toco sorgt in den sozialen Medien für großes Interesse. Er bestellte ein spezielles Kostüm, um sein menschliches Aussehen vollständig abzulegen und wie ein echter Hund auszusehen.

Berichten zufolge gab er 12 Lakh Rupien, also fast 12 Millionen Rupien (etwa 150,3 Millionen usbekische Soʻm), für die Anfertigung dieses äußerst realistischen Kostüms aus. Die Herstellung dauerte ungefähr 40 Tage.

Das spezielle Outfit wurde so sorgfältig gefertigt, dass Toco darin aus der Entfernung kaum von einem echten Hund zu unterscheiden ist. Es wurde kein chirurgischer Eingriff vorgenommen – das ungewöhnliche Aussehen entstand durch ein spezielles Kostüm, Make-up und professionelles Design.

Nachdem Toco Fotos und Videos von sich im Kostüm in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, löste sein ungewöhnliches Hobby unter Internetnutzern lebhafte Diskussionen aus.

Toco
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fünf Jahre Haft oder 2,7 Millionen Dollar: Tierquälerei in Saudi-Arabien wird jetzt sehr teuerFünf Jahre Haft oder 2,7 Millionen Dollar: Tierquälerei in Saudi-Arabien wird jetzt sehr teuerHeute, 05:11Jozett Lepol nahm mit 92 Jahren durch den Umgang ihrer muslimischen Nachbarn den Islam anJozett Lepol nahm mit 92 Jahren durch den Umgang ihrer muslimischen Nachbarn den Islam anHeute, 05:05Aufsehenerregende Aussage: UFC-Champion kritisiert Donald Trump scharf...Aufsehenerregende Aussage: UFC-Champion kritisiert Donald Trump scharf...Gestern, 21:57Hände einer Frau verbrannt, nachdem sie 30 Limetten ausgepresst hatteHände einer Frau verbrannt, nachdem sie 30 Limetten ausgepresst hatteGestern, 18:34Roboterkellner stürzte in Amasya eine Treppe hinab und ging in den „Urlaub“Roboterkellner stürzte in Amasya eine Treppe hinab und ging in den „Urlaub“Gestern, 18:12Coca-Cola verbietet bestimmte Aufschriften auf DosenCoca-Cola verbietet bestimmte Aufschriften auf DosenGestern, 17:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Gästeliste für Ronaldos und Georginas Hochzeit sorgt für Aufsehen
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Unerwartete Mahr-Forderung einer kasachischen Braut verblüfft alle
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Kreatur mit intakter Beute im Magen an den Strand gespült
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Drohne filmt zum ersten Mal vollständige Geburt eines Wals
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert