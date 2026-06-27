Erdbeben-Wunder: 18 Tage altes Baby nach 32 Stunden gerettet

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Erdbeben-Wunder: 18 Tage altes Baby nach 32 Stunden gerettet

Nach einem verheerenden Erdbeben in Venezuela dauern die Such- und Rettungsarbeiten ununterbrochen an. Rettern gelang es, ein 18 Tage altes Baby nach 32 Stunden wohlbehalten aus den Trümmern zu bergen.

Videos der Rettungsaktion verbreiteten sich schnell in den sozialen Netzwerken und bewegten viele Menschen. Das Überleben des Babys wird als eines der freudigsten und hoffnungsvollsten Ereignisse inmitten der Naturkatastrophe gewertet.

Nach neuesten Informationen ist die Zahl der Todesopfer des schweren Erdbebens auf 920 gestiegen. Hunderte Menschen wurden verletzt, und viele weitere Bürger gelten weiterhin als vermisst.

Derzeit setzen die Rettungskräfte ihre Suche nach Überlebenden unter den Trümmern fort. Experten betonen, dass jede Minute zählt, und teilen mit, dass die Sucharbeiten Tag und Nacht ohne Unterlass fortgesetzt werden.

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Charos
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