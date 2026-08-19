Garnacho setzt Ehefrau und dreijährigen Sohn vor die Tür und gerät ins Zentrum eines großen Skandals

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Garnacho setzt Ehefrau und dreijährigen Sohn vor die Tür und gerät ins Zentrum eines großen Skandals

Ein weiterer schockierender und tragischer Vorfall aus dem Privatleben eines Fußballers sorgt für Aufsehen: Alexandro Garnacho, ein Chelsea-Spieler, der derzeit für Aston Villa aufläuft, soll seine ehemalige Ehefrau Yeva García und den gemeinsamen 3-jährigen Sohn Enso aus der Wohnung geworfen haben, in der sie lebten. Welche dramatischen Details stecken hinter dem Vorfall, der öffentliche Empörung ausgelöst hat?

Junge am Tor: Foto erschüttert das Internet

Die Spanierin Yeva García veröffentlichte in den sozialen Medien ein Schwarz-Weiß-Foto ihres 3-jährigen Sohnes, der allein vor einem riesigen verschlossenen Eisentor steht, und schrieb dazu herzzerreißende Worte:

"Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich mich eines Tages von dem Zuhause verabschieden müsste, in dem mein Sohn und ich begonnen hatten, unser Leben neu aufzubauen. Nachdem sich alles verändert hatte, gingen wir genau hier unsere ersten Schritte als zweiköpfige Familie. Nun sind wir gezwungen, unsere Sachen zu packen und zu gehen. Das ist nicht unser Wunsch, sondern das Ergebnis grausamer Entscheidungen, die andere getroffen haben", sagte die ehemalige Ehefrau des Fußballers, Yeva García.

Der Fußballer im Zentrum des Skandals und die Einzelheiten des Falls

Kriterium

Einzelheiten und Informationen

Fußballer

Alexandro Garnacho (22 Jahre, Flügelspieler)

Rechtlicher Status

Chelsea-Spieler, an Aston Villa ausgeliehen

Betroffene

Die ehemalige Ehefrau Yeva García und der 3-jährige Sohn Enso

Was passiert ist

Mutter und Kind wurden zwangsweise aus dem Haus, in dem sie lebten, entfernt

Reaktion der Öffentlichkeit

Die Handlungen des Fußballers werden in den sozialen Medien scharf verurteilt

Private Krise und Gefahr für seine Karriere

Die Beziehung zwischen Garnacho und Yeva García war bereits zuvor zerbrochen, und beide lebten getrennt. Dass eine Mutter mit einem kleinen Kind jedoch plötzlich ohne Unterkunft dastehen soll, hat bei vielen Fußballfans und Aktivisten scharfen Protest ausgelöst. Experten zufolge können solche öffentlichkeitswirksamen privaten Konflikte die mentale Verfassung eines Fußballers im Verein und seine Karriere ernsthaft beeinträchtigen.

Wie wirkt sich Ihrer Meinung nach der Umgang von Fußballstars mit ihren eigenen Kindern und ehemaligen Familien auf ihr Ansehen im Sport aus?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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