Südkorea führt neues Visum ein: Wer kann dort 3 Jahre lang leben?

Südkorea hat neue Möglichkeiten für ausländische Fachkräfte geschaffen. Die Regierung des Landes hat offiziell das „Digitale Nomaden“-Visum mit der Bezeichnung F-1-D (Nomad) für im Ausland tätige Fernarbeiter eingeführt.

Nach der neuen Regelung können Inhaber dieses Visums weiterhin aus der Ferne für ihr ausländisches Unternehmen arbeiten, während sie in Südkorea leben. Dieses Visum erfordert keine lokale Anstellung und richtet sich an Personen, die Arbeit und Reisen verbinden möchten.

Zuvor befand sich das F-1-D-Visum von Januar 2024 bis Mai 2026 in einer Testphase. Nun hat die Regierung beschlossen, es dauerhaft und zu vereinfachten Bedingungen anzubieten.

Gemäß den aktualisierten Regeln wurden die Einkommensanforderungen für Antragsteller gelockert. Das Alter des Antragstellers, der geplante Wohnort und die Bereitschaft, in Regionen mit rückläufiger Bevölkerung zu ziehen, werden nun berücksichtigt. Zum Beispiel können Ausländer im Alter von 18–34 Jahren, die außerhalb von Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi leben möchten, das Visum erhalten, wenn sie ein Einkommen in Höhe des Pro-Kopf-BNE des Vorjahres nachweisen. Im Jahr 2025 betrug dieser Wert 36.963 US-Dollar.

Der südkoreanische Justizminister Jung Sung-ho betonte, dass dieses Programm darauf abzielt, kreative und hochqualifizierte Fachkräfte anzuziehen, sie mit dem koreanischen Leben vertraut zu machen und sie dazu zu ermutigen, zur zukünftigen Entwicklung des Landes beizutragen.

Eine weitere wichtige Neuerung ist die Verlängerung der maximalen Aufenthaltsdauer mit diesem Visum von zwei auf drei Jahre.

Die Zahl der Länder, die solche Programme einführen, wächst stetig. Estland, Portugal, Spanien, Kasachstan und Georgien bieten ebenfalls spezielle Visa für Fernarbeiter an. Experten gehen davon aus, dass der Wettbewerb um digitale Nomaden in den kommenden Jahren zunehmen wird.