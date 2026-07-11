Supermarkt-Kassiererin in Berlin 11 Stunden lang als Geisel gehalten

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Supermarkt-Kassiererin in Berlin 11 Stunden lang als Geisel gehalten

In Deutschland, In einem Supermarkt in Berlin wurde eine Kassiererin als Geisel genommen und fast 11 Stunden lang festgehalten. Dies berichtete Euronews.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Abend des 10. Juli. Der Tatverdächtige betrat den Supermarkt und bedrohte die Kassiererin mit einem Messer, um sie als Geisel zu nehmen.

Spezialeinheiten, Rettungsdienste und Feuerwehr wurden zum Einsatzort gerufen. Polizeiverhandler versuchten, die Situation friedlich zu lösen, doch am Morgen des 11. Juli führte eine Spezialeinheit eine Operation durch, befreite die Frau und nahm den Verdächtigen fest.

Nach ersten Informationen wurde bei der Festnahme ein Taser eingesetzt. Andere Mitarbeiter des Supermarkts wurden während des Vorfalls sicher evakuiert.

Die Polizei ermittelt derzeit zu den Hintergründen des Vorfalls und prüft, ob sich der Verdächtige und die Geisel bereits kannten.

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