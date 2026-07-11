Taifun Bavi in Japan: 12 Verletzte (Video)

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Taifun Bavi in Japan: 12 Verletzte (Video)

In der japanischen Präfektur Okinawa im Süden des Landes wurden zwölf Menschen durch den starken Taifun „Bavi“ verletzt. Dies berichtete TASS.

Den Angaben zufolge erlitten die Menschen Verletzungen hauptsächlich durch umherfliegende Gegenstände oder Stürze aufgrund der starken Winde. Zwei Touristinnen auf der Ferieninsel Miyako wurden von Wellen mitgerissen, konnten sich jedoch verletzt ans Ufer retten.

Die Windgeschwindigkeit in der Taifun-Zone übersteigt 40 m/s und erreicht stellenweise bis zu 55 m/s. Solche Geschwindigkeiten können leichte Fahrzeuge umkippen. Bavi bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 25 km/h in nordwestlicher Richtung über die Region Okinawa auf die chinesische Küste zu.

Der heftige Wind wird von starken Regenfällen begleitet. Bis zum Morgen des 12. Juli könnten in der Region bis zu 250 mm Niederschlag fallen. Die Behörden warnen die Bevölkerung vor der Gefahr von Überschwemmungen und Erdrutschen.

JapanTaifun BaviOkinawaNaturkatastropheWetter
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