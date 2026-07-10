Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi Eron

·77·Dunyo
Ali Xominaiy yopiq formatda dafn etildi: Sirli yangi rahbar va urush yoqasidagi Eron

Foto: AP

Eronning sobiq oliy rahbari Ali Xominaiyning dafn marosimi Mashhad shahrida mutlaqo yopiq formatda bo‘lib o‘tdi. AQSH va Isroilning uning qarorgohiga uyushtirgan havo hujumi oqibatida halok bo‘lgan rahbar bilan xayrlashuv tadbirlari olti kun davom etdi. Ayni paytda Yaqin Sharqda vaziyat yana keskinlashib, AQSH va Eron o‘rtasida to‘g‘ridan to‘g‘ri harbiy zarbalar almashinuvi boshlandi. Zamin.uz ushbu tarixiy va xavotirli jarayonning eng muhim tafsilotlarini to‘pladi.

So‘nggi manzil: Muqaddas maqbara va 20 millionlik motam

Ali Xominaiy Mashhad shahrida joylashgan, shia musulmonlari uchun eng muqaddas ziyoratgohlardan biri hisoblanuvchi Imom Rizo maqbarasi hududida dafn etildi. U bilan birga havo hujumi vaqtida halok bo‘lgan oila a’zolari ham shu yerga qo‘yildi. E’tiborli jihati, ushbu majmuada 2024 yilda vertolyot halokatida vafot etgan Eronning sobiq prezidenti Ibrohim Raisiy ham dafn etilgan edi.

Motam tadbirlari bir nechta shaharda, jumladan Tehron, Qum hamda Iroqning shialar uchun muqaddas hisoblangan Najaf va Karbalo shaharlarida bo‘lib o‘tdi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, faqatgina Tehron shahridagi xayrlashuv marosimida 20 milliongacha odam ishtirok etgan.

Yangi rahbar Mo‘jtabo Xominaiy nega omma oldiga chiqmayapti?

Oliy rahbar lavozimi Ali Xominaiyning o‘g‘li Mo‘jtabo Xominaiyga o‘tgan bo‘lsa-da, u 28 fevral kuni sodir bo‘lgan havo hujumidan buyon biror marta ham jamoatchilikka ko‘rinish bergani yo‘q. Motam kunlarida ham u omma oldiga chiqmadi. Xalqaro OAV uning uzoq vaqt ko‘rinmay qolgani bo‘yicha ikkita asosiy taxminni ilgari surmoqda:

  • Birinchi taxmin: U otasi halok bo‘lgan o‘sha havo hujumi vaqtida og‘ir jarohat olgan bo‘lishi mumkin, biroq o‘z vazifalarini bajarish imkoniyatini saqlab qolgan.

  • Ikkinchi taxmin: Isroil tomonidan yangi suiqasd uyushtirilishi xavfi tufayli Eron xavfsizlik xizmati yangi rahbarning xavfsizligini ta’minlash maqsadida jamoat oldiga chiqishini jiddiy cheklab qo‘ygan.

Eronning Fars agentligi xabariga ko‘ra, yangi rahbarning ilk rasmiy chiqishi 19 iyul kuni Qum shahrida bo‘lib o‘tadigan xotira marosimida kutilmoqda. U yerda Mo‘jtabo Xominaiy otasi xotirasiga bag‘ishlangan nutq so‘zlashi rejalashtirilgan.

Olov ichidagi Yaqin Sharq: Tramp muzokaralarni to‘xtatdi

AQSH prezidenti Donald Tramp Erondagi motam munosabati bilan muzokaralarda bir haftalik tanaffus e’lon qilgan va odamlar oqimi kutilganidan ko‘pligini tan olgan edi. Biroq oradan atigi ikki kun o‘tib vaziyat portlash yoqasiga keldi.

Harbiy to‘qnashuvlar xronikasi:

  • Eron Ho‘rmuz bo‘g‘ozidagi bir nechta tankerga hujum uyushtirdi va buni kemalarning Tehron bilan kelishmasdan harakatlangani bilan izohladi.

  • Bunga javoban AQSH Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusining sohil bo‘yidagi obyektlariga aviazarbalar berdi.

  • Eron esa Bahrayn va Kuvaytdagi Amerika harbiy bazalariga raketa hujumlari uyushtirdi.

Anqarada o‘tgan NATO sammiti davomida Donald Tramp Eron bilan hech qanday o‘t ochishni to‘xtatish rejimi amalda emasligini va Tehron bilan boshqa muzokara o‘tkazish niyati yo‘qligini keskin ma’lum qildi. Shunga qaramay, AQSH ma’muriyati vakillari shiddatli harbiy zarbalar almashinuviga qaramay, tomonlar o‘rtasidagi yashirin diplomatik muloqotlar hanuz davom etayotganini aytishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Ajrashganlar orasida yangi trend: “ajralish uzugi”Bugun, 11:47O‘lgan deb topilgan 1,5 yoshli bola morgda tirik ekani aniqlandiO‘lgan deb topilgan 1,5 yoshli bola morgda tirik ekani aniqlandiBugun, 11:31«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildi«Oilangiz bilan ko‘chib keling»: Lukashenko o‘zbeklarni yashash va ishlash uchun taklif qildiBugun, 10:28Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Janubiy Koreya yangi viza ochdi: kimlar 3 yil yashay oladi?Bugun, 10:06Moskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaMoskvada robotlar to‘yi o‘tkazildi barcha uni muhokama qilmoqdaBugun, 09:50Olimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtOlimlarni hayratga solgan qiziq jarayon: bo‘laklarga bo‘linsa ham o‘zini qayta tiklay oladigan qurtBugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi