OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandi

·28·Texno
OpenAI va New York Times mojarosi: Sunʼiy intellekt giganti dalillarni yashirishda ayblandi

Dunyoning eng nufuzli nashrlaridan biri boʻlgan New York Times hamda The Daily News tahririyatlari OpenAI kompaniyasiga qarshi davom etayotgan sud jarayonida yangi va jiddiy ayblovlarni ilgari surdi. Daʼvogarlarning taʼkidlashicha, ChatGPT yaratuvchisi oʻzining oʻqitish maʼlumotlari bazasida mualliflik huquqi bilan himoyalangan materiallarni izlash imkoniyati borligini yashirgan va sudga taqdim etilishi kerak boʻlgan dalillarni ataylab yoʻq qilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ikki yildan buyon davom etayotgan ushbu huquqiy kurashning markazida OpenAI oʻzining sunʼiy intellekt modellarini ommaviy axborot vositalari kontenti asosida noqonuniy oʻqitgani haqidagi daʼvo yotibdi. Shu vaqtgacha kompaniya oʻzining ulkan maʼlumotlar omboridan aniq materiallarni qidirib topish texnik jihatdan imkonsiz va foydalanuvchilar maxfiyligiga zid ekanini taʼkidlab kelayotgan edi. Biroq, yangi maʼlumotlar bu iddaolarni shubha ostiga qoʻymoqda.

Maxfiy loyihalar va yashirilgan maʼlumotlar bazasi

Sud jarayonidagi koʻrsatmalarga koʻra, OpenAI muhandisi Vinnie Monaco kompaniya allaqachon oʻzining oʻqitish korpusida mualliflik huquqi buzilishini tekshirish uchun ichki qidiruv tizimlarini ishga tushirganini oshkor qilgan. Xususan, kompaniya "Project Giraffe" deb nomlangan vositalar toʻplami va maxsus filtrlar yordamida ChatGPT javoblarida original matnlarning qay darajada takrorlanishini kuzatib borgani aytilmoqda.

Bundan tashqari, OpenAI sudga daʼvo kiritilishidan oldinroq 78 millionga yaqin shaxsiylashtirilmagan suhbatlar bazasini shakllantirgani maʼlum boʻldi. Bu baza sunʼiy intellekt boshqa nashrlarning intellektual mulkidan qanchalik foydalanayotganini tahlil qilish uchun ishlatilgan. Nashrlar advokatlarining fikricha, OpenAI oʻzi allaqachon toʻplagan va tahlil qilgan maʼlumotlarni taqdim etishni ataylab qiyinlashtirgan.

Dalillarni yoʻq qilish va sudga bosim

New York Times nashrining bildirishicha, OpenAI sud buyrugʻiga qaramay, milliardlab ChatGPT javoblarini oʻchirib tashlagan va soʻralgan namunaviy maʼlumotlarni yaroqsiz holga keltirib taqdim etgan. Daʼvogarlar sudya tomonidan OpenAI kompaniyasiga nisbatan intizomiy choralar koʻrilishini, jumladan, kompaniya taqdim etgan 20 millionlik suhbatlar namunasini ishonchsiz deb topishni soʻramoqda.

Ian B. Crosby boshchiligidagi advokatlar guruhining bayonotida aytilishicha, agar OpenAI oʻz harakatlarini qonuniy deb hisoblaganida, haqiqatni yashirishga urinmagan boʻlardi. Ushbu holat texnologik gigantlarning mualliflik huquqiga munosabati va sud oldidagi masʼuliyati masalasini yana bir bor kun tartibiga chiqardi.

OpenAI vakili Drew Pusateri esa bu ayblovlarni mutlaqo rad etdi. Uning soʻzlariga koʻra, New York Times nashrining pozitsiyasi zaiflashib borayotgani sababli, ular foydalanuvchilarning shaxsiy hayotiga daxl qilishga urinmoqda. Kompaniya oʻz foydalanuvchilari maxfiyligini va "adolatli foydalanish" (fair use) tamoyillarini himoya qilishda davom etishini taʼkidladi.

Ushbu sud jarayoni nafaqat OpenAI, balki butun sunʼiy intellekt sanoati uchun muhim pretsedent boʻlishi kutilmoqda. Agar sud nashrlar foydasiga qaror chiqarsa, bu kelajakda generativ modellar uchun maʼlumotlar toʻplash tartibini tubdan oʻzgartirib yuborishi mumkin.

OpenAIChatGPTNew York TimesSunʼiy IntellektMualliflik Huquqi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrMeta kompaniyasi Muse Spark 1.1 modelini taqdim etdi: Dasturlashda yangi davrBugun, 00:58Startaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiStartaplar olamidagi xatolar: 500 dan ortiq loyiha investori tajribasi bilan boʻlishdiBugun, 00:52Ariel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiAriel Rider Mudd 72V: Lada Vesta’dan kuchliroq momentga ega yangi elektrosikl taqdim etildiBugun, 00:52LG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaLG va Alienware monitorlari foydalanuvchi ruxsatisiz Windows tizimiga reklama dasturlarini oʻrnatmoqdaBugun, 00:24Jeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiJeff Bezos tomonidan qoʻllab-quvvatlangan Slate Auto kompaniyasi Crayola bilan hamkorlik qiladiBugun, 00:23Max milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiMax milliy messenjerida ommaviy kanallar yaratish funksiyasi ishga tushirildiKecha, 23:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi