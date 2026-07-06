Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldi

·59·Dunyo
Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimida qizil bayroq paydo bo‘ldi

Tehrondagi Imom Xumayniy musallosi gumbazi uzra qasosga chaqiruvchi qizil bayroq ko‘tarildi. Mazkur diniy majmuada so‘nggi uch kun davomida Eronning halok bo‘lgan oliy rahbari Ali Xomanaiy va uning oila a’zolari bilan vidolashuv marosimi o‘tkazildi, deb xabar beradi TASS.

Xomanaiyning tobuti majmuada turgan so‘nggi soatlarda u bilan xayrlashish uchun bir necha million kishi kelgani aytilmoqda. Marosim ishtirokchilari Eron bayroqlari va sobiq rahbarning suratlarini ko‘tarib chiqqan.

Motam tadbirlari poytaxtning boshqa hududlarida ham davom etgan. Kechqurun ko‘plab odamlar Tehronning asosiy maydonlariga chiqib, Islom Respublikasi rahbariyatini qo‘llab-quvvatlashini bildirgan.

Shaharda Ali Xomanaiy va u bilan birga halok bo‘lgan yaqinlarining tobutlari olib o‘tiladigan katta motam yurishiga tayyorgarlik ko‘rilmoqda. Eron rasmiylari ushbu marosimda 15 milliondan 20 milliongacha odam ishtirok etishi mumkinligini ma’lum qilgan.

Qizil bayroq shialar an’anasida qasos ramzi sifatida talqin qilinadi. Unda «Ey Husayn uchun qasos oluvchilar» mazmunidagi yozuv joylashtirilgani xabar qilindi.

Ali XomanaiyTehronEronImom Xumayniy musallosiQizil bayroqMotam marosimi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiQo‘nishga soniyalar qolganda samolyotga mushak kelib urildiBugun, 15:11Avstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldiAvstraliya sohilidagi sirli metall sharlar qayerdan kelgani ma’lum bo‘ldiBugun, 14:57Qiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatQiynoqqa solingan g‘azolik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqatBugun, 13:385 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?Bugun, 13:28Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiAQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiBugun, 12:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi