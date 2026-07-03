Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandi

·0·Dunyo
Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandi

Eronning sobiq oliy rahbari Oyatulloh Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari rasman boshlandi. Dastlabki tadbirlar mamlakat poytaxti Tehron shahrida o‘tkazilmoqda.

Bu haqda RBK ma’lum qildi.

Ma’lum qilinishicha, motam tadbirlari 4–9 iyul kunlari davom etib, Eronning bir nechta shaharlarida tashkil etiladi. Marosimlarda dunyoning turli mamlakatlaridan 100 ga yaqin rasmiy delegatsiya ishtirok etishi kutilmoqda.

Eron bayrog‘i bilan qoplangan tobutlar va uning yonida turgan odamlar.

Rejaga ko‘ra, 4–6 iyul kunlari Tehronda vidolashuv va dafn marosimlari o‘tkaziladi. 7 iyul kuni Qum shahrida motam yurishi bo‘lib o‘tishi belgilangan. Shundan so‘ng, 8 iyul kuni marhumning jasadi Iroq hududiga olib boriladi, 9 iyul kuni esa Mashhad shahrida so‘nggi manzilga qo‘yilishi rejalashtirilgan.

Qora kiyimdagi ayollar Khamenei portretini ko‘tarib, tantanali marosimda yurib borishmoqda.

Eslatib o‘tamiz, 86 yoshli Oyatulloh Ali Xomanaiy joriy yilning 28 fevral kuni AQSH va Isroil tomonidan uyushtirilgan zarbalar oqibatida halok bo‘lgani haqida xabar berilgandi.

Qora kiyingan odamlar yashil tobut atrofida to‘planishgan va kapalaklar uchmoqda.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Everestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaEverestda 30 yildan beri yotgan jasad olib tushirilmoqdaBugun, 16:111000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqda1000 yevro maosh: Slovakiya o‘zbekistonliklarni ishga chaqirmoqdaBugun, 15:50Fransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiFransiyada chegirmadagi konditsionerlar uchun xaridorlar mushtlashdiBugun, 15:41Kiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiKiyevdagi “O‘zbek palovi №1” restorani raketa hujumida vayron bo‘ldiBugun, 15:38Indoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiIndoneziyada 6,2 magnitudali kuchli zilzila sodir bo‘ldiBugun, 15:23Venesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiVenesueladagi kuchli zilzila oqibatidagi qurbonlar soni 2 295 nafarga yetdiBugun, 15:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi