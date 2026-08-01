Arsenal bereit, Gehaltsgefüge für Vinicius Junior zu ändern

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Arsenal bereit, Gehaltsgefüge für Vinicius Junior zu ändern

Der englische Klub Arsenal beobachtet die Situation um Real-Madrid-Stürmer Vinicius Junior genau und ist bereit, einen ernsthaften Kampf um seinen Transfer zu beginnen, sollte der brasilianische Spieler seinen Vertrag nicht verlängern. Berichten von The Athletic zufolge hat das Londoner Team signalisiert, dass es im Falle eines Deals bereit ist, seine aktuellen Finanzlimits und sein Gehaltsgefüge komplett zu ändern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Derzeit ist der laufende Vertrag des 24-jährigen Flügelspielers beim Madrider Klub in seine letzten 12 Monate eingetreten. Diese Situation bringt den königlichen Verein in eine schwierige Lage, da die Gefahr besteht, den Spieler in Zukunft ablösefrei als Free Agent zu verlieren. Wenn sich die Parteien nicht auf einen neuen Deal einigen können, wird Los Blancos möglicherweise gezwungen sein, seinen Starspieler im Sommer-Transferfenster zu verkaufen.

Finanzielle Hürden und Verhandlungsstand

Alle Gremien der Arsenal-Führung haben den enormen Aufwand, der für die Verpflichtung eines Spielers von Vinicius' Kaliber erforderlich ist, bereits abgesegnet. Obwohl in den sozialen Medien Berichte kursierten, wonach persönliche Vertragsbedingungen zwischen dem Spieler und dem englischen Klub vereinbart worden seien, hat The Athletic bestätigt, dass eine solche Vereinbarung derzeit nicht existiert.

Dennoch wird erwartet, dass die Einigung über persönliche Vertragsbedingungen mit dem brasilianischen Spieler im Falle eines Transfers keine Schwierigkeiten bereiten wird. Quellen zufolge wäre der Spieler selbst an einem Wechsel zum Londoner Klub interessiert, sollten die Verhandlungen mit Madrid komplett scheitern.

Der Kylian-Mbappe-Faktor

Die Hauptdifferenz zwischen den Parteien liegt in den finanziellen Forderungen. Vinicius Junior fordert ein Gesamtpaket von etwa 30 Millionen Euro pro Jahr, bestehend aus Grundgehalt, leistungsbezogenen Boni und einer enormen Prämie. Diese Forderung ist direkt im Vergleich zu den Vertragsbedingungen entstanden, die sein Teamkollege Kylian Mbappe erhält.

Die Führung von Real Madrid weigert sich strikt, diese beispiellose Forderung zu erfüllen. Der Klub befürchtet, dass ein solches Präzedenzurteil negative Auswirkungen auf die Mannschaft haben könnte, da man bei zukünftigen Vertragsverlängerungen mit anderen Spielern eine strenge Gehaltsobergrenze beibehalten möchte. Arsenal plant, genau diese Situation auszunutzen und zum Hauptfavoriten auf dem Transfermarkt zu werden.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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