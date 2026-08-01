Transferkampf um Mika Godts: Englische Klubs machen Paris Konkurrenz

Während die letzten Tage des Transferfensters im europäischen Fußball in die heiße Phase gehen, spitzt sich die Lage um den talentierten Ajax-Flügelspieler Mika Godts weiter zu. Während Paris Saint-Germain im Rennen um den 21-jährigen belgischen Spieler führt, erwägen laut Goal.com auch namhafte Klubs der Premier League einen Einstieg in diesen Transferpoker berichtet .

Dem von TEAMtalk verbreiteten Bericht zufolge haben Vermittler Kontakt zu Vertretern von vier englischen Schwergewichten aufgenommen — Arsenal, Liverpool, Manchester United und Tottenham Hotspur. Ihnen wurde mitgeteilt, dass die Möglichkeit besteht, den jungen Stürmer dem Pariser Klub noch abzulagern. Paris Saint-Germain seinerseits hat aktive Bemühungen gestartet, um den Spieler zu verpflichten, der zum Hauptziel für die Verstärkung des Angriffs geworden ist.

Das Interesse der Pariser und die harte Haltung von Ajax

Der sportliche Berater des Pariser Klubs, Luis Campos, arbeitet intensiv daran, Mika Godts in das Team zu holen, da er perfekt in das Projekt von Cheftrainer Luis Enrique passt. Die Pariser hatten ihr Augenmerk auf den belgischen Winger gerichtet, nachdem ihnen RB-Leipzig-Stürmer Yan Diomandé durch die Lappen gegangen war. Es wird berichtet, dass der Spieler selbst einem Wechsel nach Frankreich nicht abgeneigt ist und die Konkurrenz nicht scheut.

Ajax-Technikdirektor Jordi Cruyff machte in einem Interview mit De Telegraaf jedoch die Entschlossenheit des Amsterdamer Vereins deutlich. Seinen Worten zufolge werden Spieler dieses Kalibers den Verein zwar irgendwann verlassen, dies müsse jedoch zum richtigen Zeitpunkt und zu einem angemessenen Preis geschehen. Der niederländische Spitzenklub will den jungen Spieler mindestens eine weitere Saison halten und betonte, dass ein Transfer extrem schwierig werden wird.

Finanzielle Forderungen und die Pläne der englischen Klubs

Berichten von TEAMtalk zufolge bewertet Ajax seinen talentierten Flügelstürmer mit rund 60 Millionen Euro (51 Millionen Pfund). Dennoch hat dieser Preis die Verantwortlichen von Paris Saint-Germain nicht abgeschreckt, und die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen weiter. Auch die englischen Vereine beobachten die Situation genau.

Insbesondere Arsenal und Liverpool arbeiten vor Schließung des Transferfensters aktiv daran, ihre Offensivflanken mit Qualitätsspielern zu besetzen. Die Tatsache, dass Mika Godts' aktueller Vertrag noch bis Juni 2029 läuft, verschafft dem niederländischen Klub eine starke Verhandlungsposition. Diese Transfersaga dürfte zu den spannendsten Geschichten der letzten Tage gehören.