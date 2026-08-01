Geheimnis um den Tod von vermisstem Bruder und Schwester in Thailand aufgeklärt

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Geheimnis um den Tod von vermisstem Bruder und Schwester in Thailand aufgeklärt

Der Tod der 22-jährigen Russin Diana Nazimova und ihres 17-jährigen Bruders Roman Nazimov in Thailand sorgte für großes Aufsehen. Die Strafverfolgungsbehörden haben zwei Tatverdächtige festgenommen, wie Khaosod berichtet.

Berichten zufolge verließen Diana und Roman am 26. Juli gegen 04:00 Uhr morgens ihr Haus in der Gegend von Huay Yai in der Nähe von Pattaya auf einem Honda Motorrad, um zu einem nahegelegenen Geschäft zu fahren. Kurz darauf brach der Kontakt zu ihnen ab. Vor ihrem Verschwinden schickte Diana ihrer Mutter eine Nachricht mit der Aufschrift „Notfall“ und schrieb, dass sie jemand beobachte. Außerdem erhielt ihr Telefon eine Warnung, dass ein unbekannter Bluetooth-Tracker entdeckt worden sei, woraufhin die Handys von beiden ausgeschaltet wurden.

Nachdem sich die Mutter an die Polizei gewandt hatte, wurden die Suche durch Polizei, Anwohner und Hundeführer unterstützt. Über Überwachungskameras wurde festgestellt, dass ein weiteres Motorrad den Russen gefolgt war. Später wurden Teile ihres Honda Motorrads vergraben auf einem alten Friedhofsgelände in der Provinz Chonburi gefunden.

Im Laufe der Ermittlungen wurden der 43-jährige Tana („Pong“) und der 39-jährige Thongchai („Thong“) als Hauptverdächtige identifiziert. Sie wurden am 31. Juli bei einem Fluchtversuch festgenommen.

Bei Vernehmungen gestanden die Verdächtigen den Versuch, das Motorrad zu stehlen. Ihren Aussagen zufolge wurde Roman erschossen, nachdem er Widerstand geleistet hatte, während Diana infolge von Schlägen starb. Danach, um die Spuren des Verbrechens zu verwischen, begruben sie die Leichen im Gebiet Khao Chi Chan und demontierten das Motorrad, um die Teile separat zu vergraben.

Die Polizei setzt die Ermittlungen fort. Zudem werden zwei weitere Personen vernommen, die den Verdächtigen möglicherweise geholfen haben könnten, jedoch bestreiten diese alle Vorwürfe.

ThailandPattayaHondaChonburiKhaosod
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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