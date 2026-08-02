Schießerei im US-Bundesstaat Idaho: Tote und Verletzte

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Schießerei im US-Bundesstaat Idaho: Tote und Verletzte

Am 1. August kam es in Twin Falls, Idaho, in der Nähe eines In-N-Out-Burger-Restaurants zu einer Schießerei. Berichten von Reuters zufolge eröffnete eine bewaffnete Person gegen 14:30 Uhr Ortszeit in einem Einkaufszentrum das Feuer. Durch die Schüsse starben 3 Menschen, darunter der Angreifer selbst. Die Zahl der Verletzten beträgt mindestens 2.

„Es besteht derzeit keine Gefahr für die Bevölkerung. Der bewaffnete Täter wurde ebenfalls getötet“, sagte der Polizeichef von Twin Falls.

Die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit teilte mit, dass das Gebiet zum Zeitpunkt des Vorfalls stark frequentiert war und sich die Opfer derzeit im Krankenhaus befinden. Die Polizei untersucht die Motive der Schießerei. Nach dem Vorfall wurden die Hauptstraßen und Brücken der Stadt vorübergehend gesperrt.

Was ist bekannt?

  • Die Motiv für die Schießerei ist derzeit noch unklar.

  • Anzahl der Todesopfer: 3 Personen (einschließlich des Angreifers).

  • Verletzte: 2 Personen, im Krankenhaus.

  • Der Verkehr in dem Gebiet ist vorübergehend eingeschränkt.

Die Stadt Twin Falls in Idaho hat rund 50.000 Einwohner und liegt in der Region Magic Valley.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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