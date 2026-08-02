Während eines Banketts im Restaurant „Balzi Rossi“ kam es zu einer schweren Explosion. Die Ermittlungsbehörden werteten den Vorfall als terroristischen Akt. Welche Geheimnisse verbergen sich hinter diesem Ereignis?

Die Explosion im Restaurant „Balzi Rossi“ in Moskau schockierte nicht nur die Einwohner der Stadt, sondern ganz Russland. Es gibt Todesopfer und zahlreiche Verletzte — die Intrige der Geschichte am Ende des Artikels!

Was ist passiert?

Die Explosion ereignete sich am 1. August während eines Banketts im Restaurant „Balzi Rossi“ am Kudrin-Platz.

Das Restaurant war zu diesem Zeitpunkt geschlossen und für eine geschlossene Gesellschaft von 50 Personen gebucht.

Zeugen geben an, dass der Geburtstag von General Alexander Tschaiko gefeiert wurde.

Ursache und Details

Zunächst wurde ein Flaschengasunfall als Ursache genannt, später stellte sich jedoch heraus, dass eine Sprengfalle gezündet worden war.

Eine Frau versuchte, die Bombe als Geschenkverpackung hineinzuschmuggeln, und die Explosion ereignete sich, als ein Wachmann sie aufhielt.

3 Menschen starben, 21 wurden verletzt.

Die Explosion bei dem streng bewachten Bankett wurde mithilfe einer mit Metallkugeln versehenen Bombe verübt.

Verfolgung und Vermutungen

Es wird vermutet, dass das Hauptziel des terroristischen Anschlags General Alexander Tschaiko, der Chef der russischen Luft- und Raumfahrtkräfte, war.

Tschaiko wurde im Mai 2026 auf einen neuen Posten berufen, und dieses Bankett wurde sowohl zu seinem Geburtstag als auch anlässlich der Ernennung organisiert.

Wegen des Vorfalls wurde ein Strafverfahren nach dem Terrorismusparagraphen eingeleitet.

WTSCH-OGPU und andere Quellen betonten, dass hochrangige Beamte beziehungsweise Offiziere bei dem Bankett anwesend waren.

Zusätzliche Informationen

„Nach der Explosion wurde der Verkehr am Kudrin-Platz lahmgelegt, das Nacht-Fahrradfestival wurde auf einen anderen Tag verschoben.“

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