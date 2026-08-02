Mikel Arteta reagiert auf Transfergerüchte um Vinicius Junior

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Mikel Arteta reagiert auf Transfergerüchte um Vinicius Junior

Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat sich zu den jüngsten Transfergerüchten geäußert, die den Verein mit dem brasilianischen Star Vinicius Junior in Verbindung bringen, und erklärt, dass das Team für das kommende Sommertransferfenster äußerst ehrgeizige Ziele verfolgt. Laut Goal.com beobachten die Gunners die Vertragssituation des Stürmers von Real Madrid genau und haben die Absicht, ihren Kader mit Weltklasse-Spielern zu verstärken. Dies berichtet Goal .com.

Nach einem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Girona äußerte sich der spanische Übungsleiter gegenüber Journalisten und betonte, dass der nordenglische... oh, nordlondoner Verein bereit sei, auf dem Transfermarkt aktiv und aggressiv aufzutreten. Zwar gab sich Arteta bei der direkten Frage nach einer möglichen Verpflichtung von Vinicius Junior zurückhaltend, legte jedoch die allgemeinen Pläne des Vereins offen dar.

Arsenal bereit zu Aktivität auf dem Transfermarkt

Laut Arteta arbeitet das Team unermüdlich daran, den Kader weiter zu stärken und zu entwickeln. Er wies darauf hin, dass in den kommenden Wochen bedeutende Transferaktivitäten stattfinden werden, da Arsenal wie jeder ambitionierte Club nicht hinter der Konkurrenz zurückbleiben möchte.

„Wir sind sehr aktiv, arbeiten an der Verbesserung und Weiterentwicklung der Mannschaft. Das ist sicher“, sagte Arteta auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er fügte hinzu, dass es angesichts des steigenden Wettbewerbsniveaus entscheidend sei, den internen Konkurrenzkampf zu erhöhen und fehlende Puzzleteile im Kader zu ergänzen.

Ungewisse Zukunft des Stars und finanzielle Möglichkeiten

Die Ungewissheit über die Zukunft von Vinicius Junior bei den Madrilenen treibt die Spekulationen an. Vor dem Hintergrund des nahenden Vertragsendes bei Real Madrid heißt es, Arsenal sei sogar bereit, seine Finanz- und Gehaltsstruktur anzupassen, um den Spieler in die English Premier League zu holen.

Zuvor hatte Mikel Arteta die Notwendigkeit von Transfers betont, die den Verein auf ein völlig neues Niveau heben würden. Die Verpflichtung eines Kandidaten für den Ballon d'Or passt perfekt zu solchen globalen Ambitionen und sorgt bei den Arsenal-Fans für großes Interesse.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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