Dem einflussreichen türkischen Portal trhaber.com.tr zufolge plant Trabzonspor im Kampf um die Meisterschaft in der neuen Saison eine massive Verstärkung des Angriffs. In den letzten Wochen verpflichtete der Klub den 18-jährigen Mittelstürmer Renato Mitongo vom belgischen Verein Standard für eine hohe Ablösesumme. Dennoch sondieren Vereinsführung und Trainerteam die Möglichkeiten, den erfahrenen Stürmer Eldor Shomurodov von Istanbul Başakşehir zu verpflichten.

Der Schwarzmeer-Klub zeigt großes Interesse an dem usbekischen Fußballer. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, in drei Wettbewerben gleichzeitig konkurrenzfähig zu sein. Es wird betont, dass ein Tandem mit Paul Onuachu geplant ist, während der junge Mitongo als Investition für die Zukunft gilt.

Shomurodovs Erfahrung in der Süper Lig, seine körperliche Stärke und seine Vielseitigkeit auf mehreren Offensivpositionen sind wichtige Faktoren für Trabzonspor. Sollte der Transfer zustandekommen, könnte das Sturmduo Eldor und Onuachu die Ausbeute von 44 Toren aus der Vorsaison sogar noch übertreffen. Dem Trainerstab eröffnen sich dadurch neue taktische Möglichkeiten.

Der Verein beabsichtigt zudem, die finanzielle Balance zu wahren. Es gibt Pläne zur Verstärkung von Außenbahnen, Mittelfeld und Abwehr. Die finale Entscheidung über den Shomurodov-Transfer wird von seinem Marktwert und den Abgängen im Team abhängen.

Zudem wird berichtet, dass Eldor neben Offerten aus der Türkei auch Angebote aus russischen und saudi-arabischen Klubkreisen vorliegen hat. Große Veränderungen in der Karriere des usbekischen Stürmers vor Schließung des Sommertransferfensters sind durchaus wahrscheinlich.

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