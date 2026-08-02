Tragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält an

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Tragischer Tod einer marokkanischen Fußballspielerin: Migrationskrise hält an

Faten Ben Amar al-Aziziy, Fußballspielerin des marokkanischen Vereins Moghreb Athletic Tetouan, starb beim Versuch, in die spanische Stadt Ceuta zu schwimmen. Sie versuchte, die Meerenge mit einer Gruppe von Migranten zu überqueren, konnte der starken Strömung jedoch nicht standhalten und ertrank.

„Faten Ben Amar al-Aziziy ist eines der Opfer der Migrationskrise zwischen Marokko und Ceuta“, schreibt Mundo Deportivo.

Nach Angaben der spanischen Behörden haben in diesem Jahr fast 60.000 Migranten versucht, die Grenze zwischen Marokko und Ceuta zu überqueren. Die Zahl der Todesopfer liegt bei mindestens 67. Die marokkanischen Behörden haben keine genauen Daten zu den Toten und Vermissten vorgelegt, während lokale Medien über mindestens 17 Tote berichten.

Was ist bekannt?

  • Die Fußballspielerin starb bei dem Versuch, gemeinsam mit Migranten hinüberzuschwimmen.

  • Die Migrationskrise zwischen Marokko und Ceuta fordert im Jahr 2024 weiterhin tragische Folgen.

  • Die Zahl der Toten und Vermissten bei Grenzgürtelversuchen wird ermittelt.

Der massenhafte Einmarsch in Ceuta und das Migrationsproblem stehen in Europa wieder im Mittelpunkt der Diskussion. Was denken Sie darüber? Hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie den Artikel mit Ihren Liebsten auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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