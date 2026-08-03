Mann schwimmt 55 Stunden ohne Schlaf und bezwingt die Ostsee (Video)

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Mann schwimmt 55 Stunden ohne Schlaf und bezwingt die Ostsee (Video)

Der polnische Ultramarathon-Schwimmer Bartłomiej Kubkowski hat erneut die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit demonstriert. Bei seinem fünften Versuch durchschwamm der Sportler erfolgreich die Ostsee und legte fast 160 Kilometer ohne Unterbrechung zurück.

Meduza zufolge brach Kubkowski am 31. Juli von der schwedischen Küste auf. Fast 55 Stunden lang schwamm er weiter, ohne eine einzige Minute Pause zu machen, zu schlafen oder das Begleitboot zu berühren. Schließlich erreichte er am 2. August die Küste der polnischen Stadt Dziwnów.

Während des Schwimmens wurden dem Sportler Nahrung und Wasser über einen speziellen Schlauch vom Begleitboot zugeführt. Nach internationalen Regeln durfte er jedoch nicht ins Boot steigen und es auch nicht mit der Hand berühren.

Dies war Kubkowskis fünfter Versuch, die Ostsee zu durchqueren; seine vorherigen vier Anläufe waren gescheitert. Dieses Mal erreichte er sein Ziel und stellte einen weiteren bedeutenden Rekord auf.

Dieser Schwimmversuch wurde im Rahmen des Projekts Ultra Baltic Swim durchgeführt. Das Projekt wurde ins Leben gerufen, um Krebspatienten zu unterstützen; während des Schwimmens wurden außerdem Spenden gesammelt.

Erwähnenswert ist, dass zuvor bereits ein anderer polnischer Sportler, Sebastian Karaś, die Ostsee durchschwommen hatte. Im Jahr 2017 legte er die 100 Kilometer zwischen Polen und der dänischen Insel Bornholm in 28,5 Stunden zurück.

Bartłomiej Kubkowskis neues Ergebnis gilt nicht nur als eine der bedeutendsten Leistungen in der Geschichte des Ultramarathon-Schwimmens, sondern auch als beeindruckendes Beispiel für menschlichen Willen und Durchhaltevermögen.

Bartłomiej KubkowskiOstseePolenMeduzaSebastian Karaś
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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