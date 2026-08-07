Ally McCoist nennt den Topfavoriten und die Favoriten für die neue Premier-League-Saison

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Ally McCoist nennt den Topfavoriten und die Favoriten für die neue Premier-League-Saison

Vor der kommenden Premier-League-Saison geben Fußballfans und Experten weiterhin ihre Einschätzungen zum bevorstehenden Titelrennen ab. Nach Ansicht des ehemaligen schottischen Stürmers Ally McCoist wird Arsenal, das in der vergangenen Saison nach 22 Jahren Wartezeit den Titel gewann, auch diesmal als klarer Favorit in die Saison starten. Das Team von Mikel Arteta hat sich auf dem Sommer-Transfermarkt verstärkt, um seinen Titel überzeugend zu verteidigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit talkSPORT betonte Ally McCoist, dass der Londoner Klub derzeit der Maßstab und die größte Prüfung für alle Konkurrenten sei. Obwohl die Gunners auf dem Weg zur Titelverteidigung vor schwierigen Herausforderungen stehen werden, bleiben sie laut ihm der führende Anwärter auf die Trophäe. Der Experte stellte außerdem positive Veränderungen und Fortschritte bei Liverpool und Manchester United fest.

Der Transfermarkt und die wichtigsten Konkurrenten

Arsenal arbeitet aktiv weiter am Umbau des Kaders, um den Titel zu behalten. Dem Klub ist es gelungen, Christos Tzolis vom Club Brugge sowie den Torhüter Illan Meslier von Leeds United zu verpflichten. Darüber hinaus wird erwartet, dass das Team Newcastle-Kapitän Bruno Guimarães für 75 Millionen Pfund unter Vertrag nimmt. Diese Aktivität auf dem Transfermarkt zeigt, dass Mikel Arteta seine Positionen weiter stärken will.

Die Situation rund um Manchester City bleibt hingegen etwas unklar. Ally McCoist erklärte, dass sich nur schwer vorhersagen lasse, wie sich Pep Guardiolas Abwesenheit auf die Citizens auswirken werde. Gleichzeitig lobte er Rodrís Leistung bei der Weltmeisterschaft und betonte ausdrücklich, wie wichtig der Spieler für das Team ist. Zudem dürfte die Teilnahme von Manchester United an den europäischen Pokalwettbewerben für eine interessante Saison sorgen.

Chelsea unter Xabi Alonso – der Geheimfavorit

Einer der interessantesten Punkte in Ally McCoists Prognosen war das erneuerte Chelsea unter Xabi Alonso. Der ehemalige Fußballer bezeichnete den spanischen Trainer als die richtige und klügste Wahl für Stamford Bridge. Nach einer erfolgreichen Tätigkeit in Deutschland wird erwartet, dass Alonso seine taktische Klasse auf der Trainerbank in der Premier League unter Beweis stellt.

Die Londoner investierten im Sommer viel Geld, um die Ideen des neuen Trainers zu unterstützen. Unter anderem wurde Morgan Rogers für die gewaltige Summe von 117 Millionen Pfund verpflichtet. Nach Ansicht des Experten können neben den Leistungen auf dem Platz auch die Stimmung in der Kabine und das Verhältnis des Trainers zu den Spielern im Titelrennen entscheidend sein.

Premier LeagueArsenalChelseaXabi AlonsoFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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