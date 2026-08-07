Arsenal will Tottenham-Kapitän Cristian Romero verpflichten

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Arsenal will Tottenham-Kapitän Cristian Romero verpflichten

Arsenal, einer der führenden Klubs der englischen Premier League, hat ernsthafte Bemühungen um die Verpflichtung des Kapitäns seines Erzrivalen Tottenham, Cristian Romero, eingeleitet. Nach Informationen der Daily Mail hat Mikel Artetas Team Kontakt zu den Vertretern des argentinischen Verteidigers aufgenommen, um die Probleme in der Abwehr zu lösen. Goal.com berichtet darüber.

Der Notstand im roten Teil Londons wurde durch die Verletzung von William Saliba ausgelöst. Der französische Nationalspieler wird den Beginn der neuen Premier-League-Saison aufgrund einer Rückenverletzung, die er in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 erlitt, definitiv verpassen. Daher ergreift der Trainerstab drastische Maßnahmen, um die Defensive zu verstärken.

Konkurrenz und Käufer im Transferpoker

Trotz Arsenals aktiver Bemühungen gilt Atlético Madrid als aussichtsreichster Bewerber im Transferpoker. Diego Simeone ist seit vielen Jahren ein großer Bewunderer seines Landsmanns und arbeitet derzeit daran, Platz im Kader zu schaffen und Geld für ein Angebot aufzubringen.

Berichten zufolge verhandelt der spanische Spitzenklub über die Verkäufe von Matteo Ruggeri an Aston Villa und Nahuel Molina an die Roma. Die Einnahmen aus diesen Transfers sollen ein erstes Angebot in Höhe von 30 Millionen Pfund für den Tottenham-Star finanzieren.

Interesse italienischer Klubs und Tottenhams Position

Wie Goal.com berichtet, ist auch der italienische Spitzenklub Inter aktiv in den Poker eingestiegen. Obwohl sich die Mailänder mit Tottenham auf eine Ablösesumme von 34 Millionen Pfund geeinigt haben, gibt es bei den persönlichen Vertragsbedingungen des Spielers noch keine Einigung.

Tottenhams Führung hat unterdessen ebenfalls dafür gesorgt, dass die Abwehr ausreichend verstärkt wurde. Das von Roberto De Zerbi trainierte Team verpflichtete Jean-Paul van Hecke für 52 Millionen Pfund sowie Marcos Senesi als ablösefreien Spieler, wodurch der Klub den Verkauf Romeos in Betracht ziehen kann.

Für die Londoner gilt die Idee, ihren Kapitän ausgerechnet an den Erzrivalen Arsenal zu verkaufen, jedoch nicht nur bei der Vereinsführung, sondern auch bei den Fans als untragbar. Cristian Romeros Zeit bei Tottenham war von verschiedenen Herausforderungen geprägt, darunter Reha-Phasen nach Verletzungen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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