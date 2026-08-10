„Warten Sie nicht auf Russlands Schwächung“: Vučić fordert Europa zu einem Waffenstillstand auf

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„Warten Sie nicht auf Russlands Schwächung“: Vučić fordert Europa zu einem Waffenstillstand auf

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić wandte sich an die europäischen Länder und betonte, dass es falsch sei, darauf zu warten, dass Russland durch den Krieg in der Ukraine völlig erschöpft und geschwächt wird.

Der serbische Staatschef äußerte sich dazu während eines Podcasts, den Mathias Döpfner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Mediengruppe Axel Springer, moderierte.

„Es ist ein Fehler zu glauben, dass die russischen Truppen erschöpft sein werden“

Aleksandar Vučić forderte die europäischen Politiker auf, ihre Erwartungen auf dem Schlachtfeld realistisch zu bewerten:

„Ich würde nicht erwarten, dass die russischen Truppen völlig erschöpft sind. Wie wir sehen, ist es unvernünftig, auf einen bestimmten Moment zu warten, in dem Russland durch diesen Krieg in der Ukraine erheblich geschwächt sein wird“sagte Vučić.

Der serbische Staatschef äußerte sich skeptisch gegenüber den militärischen Szenarien des Westens und rief Europa auf, alles zu unternehmen, um im Konflikt in der Ukraine unverzüglich einen Waffenstillstand zu erreichen, ohne die Lage weiter zu eskalieren.

Treffen mit Selenskyj und unveränderte Position

Zur Erinnerung: Am 8. August führten Aleksandar Vučić und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Belgrad Gespräche.

Nach Angaben des serbischen Staatschefs konnte der Besuch des Oberhaupts des Kiewer Regimes in Belgrad seine persönliche Haltung und Position zum Konflikt um die Ukraine sowie zur globalen Lage jedoch keineswegs ändern.

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Aleksandar VučićVolodymyr ZelenskyyRusslandUkraineAxel Springer
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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